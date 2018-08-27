Papa Francis’ten eşcinsel çocuklar için psikiyatrik yardım tavsiyesi

İrlanda ziyaretinde kilisede çocuklara cinsel istismarın örtbas edilmesi konusunda hesap sorulan Papa Francis, eşcinsellik konusunda da tartışma yaratabilecek ifadeler kullandı. Ebeveynlerin çocuklarında eşcinsellik eğilimi tespit etmesi halinde ailenin çocuklarını kınamaması gerektiğini belirten Papa çocuklar için pskiyatrik tedavi önerdi.

İrlanda ziyaretinin ardından Roma’ya dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa’ya bir gazeteci ‘ebeveynlerin çocuklarında eşcinsellik eğilimi tespit etmesi halinde ne yapmaları gerektiğini’ sordu.

Papa soruya “Önce dua edin. Kınamayın. Diyalog. Anlayış. Çocuğa izin verin ki kendisini ifade edebilsin” dedi.

Papa çocuğun yaşının da göz önünde tutulması gerektiğini söyledi.

Arjantinli Papa ” Bu (eşcinsellik) kendini çocukluktan itibaren gösterdiğinde psikiyatri yoluyla yapılabilecek çok şey var. Ancak eşcinsellik kendini 20 yıl sonra da gösterse de bu (psikiyatrik tedavi) uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Ailelere ‘sessiz kalmamaları’ çağrısı da yapan Papa ” Eşcinsellik eğilimi olan oğlunu ya da kızını görmezden gelmek bir babalık ya da annelik hatasıdır” diye konuştu.

Papa “Bu çocuğun bir ailede olma hakkı var. Ailesinin onu dışarı atma hakkı yok” dedi.

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, İrlanda ziyareti boyunca Katolik din adamlarının karıştığı cinsel istismar skandalları için özür dilemişti.