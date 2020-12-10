1982 Dünya Kupası’nı kazanan İtalya’nın gol kralı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Paolo Rossi, 64 yaşında yaşama veda etti.

Diego Armando Maradona’nın geçen ay yaşamını yitirmesinin ardından bir efsane daha vefat etti. 1982 Dünya Kupası’nı kazanan İtalya’nın gol kralı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Paolo Rossi, 64 yaşında yaşama veda etti.

İtalya geçen ay Napoli ile özdeşleyen Diego Armando Maradona’nın ölümüyle sarsıldı. Bu ay ise İtalyan efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti.

Rossi’nin yorumculuk yaptığı İtalyan televizyon kanalı RAI Sports, 64 yaşındaki Rossi’nin ölümünü duyurdu ve “Pablito” amansız bir hastalık sonrası vefat etti” ifadelerini kullandı. Rossi’nin eşi Federica Cappelletti de eşinin yaşama veda ettiğini Instagram hesabından duyurdu.

Juventus ile 2 İtalya Ligi, 1 Avrupa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Rossi, İspanya’da düzenlenen 1982 Dünya Kupası’nı kazanan İtalya’nın ve turnuvanın gol kralı oldu.

Toskana’nın Prato şehrinde doğan Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi. 1980’de Milan ve Lazio’nun küme düşürülmesine neden olan şike skandalı (Tottonero) nedeniyle 3 yıl men cezası alan Paolo Rossi’nin cezası daha sonra 2 yıla düşürüldü. Herhangi yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Rossi’nin milli takıma seçilmesi yorumcular tarafından eleştirildi. Ancak Rossi, turnuvada sergilediği performansla bu eleştirileri yapanlara yanıtını sahada verdi.

İtalya’nın 2. turda Brezilya’yı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapan ve Dünya Kupalarının en büyük üçlemelerinden birini gerçekleştiren Rossi, yarı finalde takımının Polonya’yı 2-0 yendiği maçta da Gök Maviler’in gollerini kaydetti.

Finalde Batı Almanya’yı 3-1 yenen İtalya, 1938’den sonra kupayı müzesine götürürken Rossi takımının ilk golünü attı.

1982 FIFA Dünya Kupası finali – talyaSantiago Bernabeu Stadı’nda Batı Almanya’yı 3-1 yenerken; ilk gol Paolo Rossi’den geldi. |

Dünya Kupası tarihinin en iyi kişisel performanslarından birini sergileyen Rossi, turnuvanın en golcü ismi oldu ve en iyi oyuncuya verilen Altın Top’u kazandı.

Paolo Rossi, Arjantin’de düzenlenen 1978 Dünya Kupası’nda da yer aldı ve 3 gol kaydetti. İtalya formasıyla Dünya Kupası finallerinde 9 gol kaydeden Paolo Rossi, Roberto Baggio ve Christian Vieri ile birlikte bu alanda ilk sırada bulunuyor.

İtalya Milli Takımıyla 48 maça çıkan ve 20 gol atan Rossi, 1982’de Avrupa’da Yılın Futbolcusu seçildi.

PAOLO ROSSİ’NİN KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 1973’te Juventus ile başlayan Rossi, ilk iki yılında sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremedi. İlk kulüp kariyerindeki başarısını Vicenza ile yaşayan Rossi, 1976-77’de Seri B’de 21 golle gol kralı oldu ve takımının Seri A’ya çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Bir sonraki sezon Vicenza, Juventus ile lig şampiyonluğu yarışına girdi, Rossi, sezonu 24 golle gol kralı tamamladı.

Vincenza’daki son sezonunda takımının küme düşmesinin ardından Perugia’ya kiralık giden Rossi, Tottonero nedeniyle men cezası aldı. Bunun sonucunda da İtalya’da düzenlenen ve takımın 4. tamamladığı 1980 Avrupa Şampiyonası’nda kadroya seçilemedi.

Cezasının ardından Juventus’a dönen Rossi, kariyerinin en şaşaalı dönemini yaşadı. Michel Platini ve Zbigniew Boniek’li kadroya sahip Siyah Beyazlılar 2 Seri A, 1 İtalya Kupası ve 1 Avrupa Süper Kupası kupaları kaldırdı. 1985’te Juventus’un 2-0 kazandığı ve Heysel Faciası’nın yaşandığı maç Rossi’nin Siyah Beyazlılar ile son karşılaşması oldu.

Juventus’un ardından Milan’a giden ancak burada sakatlık nedeniyle başarılı olamayan Rossi, son sezonunu Hellas Verona’da geçirdi. 1987’de ise 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. 400’e yakın maçta forma giyen ve 154 gol atan Rossi, daha sonra televizyon yorumcusu olarak çalıştı.