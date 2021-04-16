Pandemi sonrası turizm planlaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında konuşarak, yaşanan pandemi nedeniyle şu an Kapalı Devre Turizm inisiyatifinin alternatiflerden birisi olduğunu ifade etti.

Pandeminin etkisinin üzerinden kalkmadığı bir yılda Turizm sezonuna hazırlık içinde olunduğunu dile getiren Uludağ, “Fakat doğru ve zamanında adımlar atılırsa bu yıl tatil özleminin yoğun bir şekilde geri döndüğü bir yıl olarak iz bırakacak” dedi.

Doç. Dr. Uludağ, Kapalı Devre Turizm inisiyatifi konusuna vurgu yaparak, “Sektör temsilcileri ile yapmış olduğum birkaç temastan şunu anlamaktayım. Kapalı Devre Turizm tam olarak sektör tarafından benimsenmemiş, hatta bazı oteller bu inisiyatifin işe yaramayacağını aktarmıştır” bilgisini paylaştı.

Oldukça dinamik bir sürecin yaşandığını ve sürekli yeni oluşumların gerçekleştiğini anımsatan Uludağ, “Zaman ne gösterir bilinmez ama şu çok açık bir gerçek; turizm emekçilerinin artık dayanacağı tek bir dal kalmadığı aşikârdır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Uludağ bu konuda aceleci değil, rasyonel bir planlamanın ivedilikle yapılması gerektiğine dikkat çekerek, aksi takdirde 2021 yılının da kaybedilmiş bir turizm yılı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Salgın sonrası küresel ölçekte eko-turizme doğru ilerleyen bir değişim ve eğilim söz konusu olduğu hatırlatmasında bulunan Uludağ, “Bu da korumaya ve yerel istihdam yaratmaya odaklanan, hızlı büyüyen bir akımdır. Bu akımın KKTC Turizm Sektörüne katkı sağlayacağı inancındayım” dedi.

Teknolojinin de turizmde önemli bir rol oynayabileceğini işaret eden Uludağ, “Öngörülebilir gelecekte sosyal mesafe, sağlık ve hijyen protokolleri yürürlükte kalırken, dijital teknolojiye yapılan temassız hizmet sunumu iyileşmeye giden bir köprü olabilir” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Uludağ, çözümlerin ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini ve toparlanmanın hızının küresel gelişmelere bağlı olacağını kaydederek, Pandeminin etkisini hafifletmeye yönelik acil önceliğin ötesinde, ülkelerin turizm endüstrisi için “yeni bir normal” yaratmasının gerekli olduğunu, daha sürdürülebilir turizm modellerine geçmenin ve yeni teknolojilere yatırım yapmanın bu alanda toparlanmaya yardımcı olacağını söyledi.