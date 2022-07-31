Pakistan’da 5,6 büyüklüğünde deprem

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Gwadar yakınındaki Pasni şehrinin 13 kilometre güneydoğusu olan 5,6 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 60 kilometre olduğunu açıkladı.

NSMC, 10 dakika sonra aynı bölgede 5 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini ve sarsıntıların çevre bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.