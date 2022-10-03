Padel Kıbrıs’ta tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Baştaşlar İnşaat tarafından düzenlenen PADEL Tenis’te ilk organizasyon Esentepe’deki Sun Valley Resort & Residency Padel tesislerinde her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği tanıtım etkinliği gerçekleşti.

Organizasyon ile ilgili Federasyon şu açıklamayı yaptı:

“İzlemesi kadar oynaması da çok keyifli ve zevkli bir spor olan Padel Tenis’in çevre düzenlemesiyle birlikte, bu güzel yatırımı ülkemize kazandıran Baştaşlar İnşaat Şirketi’ne işbirlikleri için KKTF Başkanı ve Yönetim Kurulu çok teşekkür eder ve ileride gerçekleşecek Padel Tenis organizasyonlarının giderek artmasını ve Padel in tanınarak yaygınlaşması bekleniyor.”