Özyiğit: Spor dahil her alanda yapısal değişime ihtiyaç var

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde KKTC Basketbol Federasyonunu ziyaret ederek Başkan Orhun Mevlit ve bazı yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülke gençliğinin her platformda spor yapması, gençlerimizin uluslararası camiada kendini gösterebilmesi için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.

TDP olarak gençlerimize sporda yeni fırsatlar sağlamanın en temel hedefleri olduğunu belirten Özyiğit, bunun için her alanda olduğu gibi spor alanında da ciddi yapısal değişimlere ihtiyaç olduğunu, bunu da paydaşlarla birlikte yapacaklarını ifade etti. Özyiğit, diğer alanlarda olduğu gibi sporda da katılımcılığa büyük önem verdiklerini, gelişim ve değişim için atacakları adımlarda katılımcı demokrasi anlayışı içinde hareket edeceklerini vurguladı.

Bu toplum için, özellikle de gençlerin yarınları için, kimler ne yaptı, ne yapmaya çalışıyor, bunun iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, “Bu ülkenin artık spor dahil her alanda yapısal değişime ve dönüşüme ihtiyacı vardır. TDP bunun için vardır. Şimdi sosyal devlet, adalet zamanı deyişimizin de nedeni budur. Bunları yapabilirsek bu topluma hizmet etmiş olabileceğiz” diye konuştu.

Spora ayrılan kaynağın doğru ve adil kullanılmasının önemine vurgu yapan Özyiğit, “Bu kaynağı kendi siyasi geleceklerine yatırım olarak kullananlara karşı, TDP olarak kendilerinin bu kaynağı gençlerimizin yararına nasıl kullanabiliriz düşüncesinde olduklarını vurguladı.

TDP’nin spor politikasının kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme üzerine inşa ettiğini, ayrıca ülkedeki yetenekli gençlerin her alanda önünü açmak olduğunu belirten Özyiğit, “Biz olanakları eşit ve adil bir şekilde kullandıracağız, daha saygın yerlere gelmeleri için çabalayacağız. Bunu da birlikte yapacağız” dedi.

-Orhun Mevlit-

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit de konuşmasında, ülkedeki en büyük sıkıntılardan birinin hükümetlerin kısa ömürlü olmasına olduğuna dikkat çekti ve 23 Ocak’ta bu sorunların aşıldığı bir meclis aritmetiği oluşmasını istediklerini belirtti.

Mevlit, Spor Dairesi’nin çalışmalarında sorunlar ve eksiklikler olduğunu, son 15 yılda 60 Milyon Euro’nun üzerinde bir rakamın Spor Dairesi Genel Yönetimi tarafından spor için harcandığını, kendilerine göre bunun 20 Milyonunun doğru yerlere gittiğini ancak yaklaşık 20 Milyonluk bir kullanımda ise ciddi kaçaklar oluştuğunu kaydetti. Orhun Mevlit Federasyon olarak ülke sporu adına her zaman işbirliğine hazır olduklarını da belirtti.