Özyiğit, KKTC Bavyera Fahri Kültür Ataşesi Hilmi’yi kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC Bavyera Fahri Kültür Ataşesi Turgay Hilmi’yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turgay Hilmi Bakan Cemal Özyiğit’e görevinde başarılar diledi ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turgay Hilmi ile gerçekleştirdiği görüşmede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması ve bu faaliyetlerin sanatseverler ile buluşturulması adına ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, bu bağlamda Avrupa ve Asya ülkeleri ile ülkedeki kültür – sanat ilişkilerinin pekiştirilmesi, daha da sıklaşarak geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu bu tür sanatsal ve kültürel işbirliği yollarının açılması adına görüş alışverişinde bulunmaları gerektiğini söyledi.

Ülke içerisinde kültür sanat alanında atılması gereken adımları da konuştuklarını söyleyen Bakan Özyiğit, sanatsal yönden yetenekli insanlara da destek vermek adına gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini ifade etti.