Özyiğit: Kimin elinde Rum malı varsa vergi bedeli ondan alınsın

TDP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit de, “Taşınmaz Mal Komisyonu ve Emlak Vergileri” konusunda konuştu. Özyiğit, komisyona fon oluşturma konusunda konuşmaların 2013 yılından başladığını ve bugüne kadar gündemde olduğunu, ancak çözüm bulunamadığını ifade ederek, komisyona ihtiyaç olduğu gerçeğinin ortada olduğunu, ancak katkıyı kimin ödeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

Komisyona, kuruluşundan sonra belli bir kaynağın Türkiye’den verildiğini, bazı Rum topraklarının “Türkleştirildiğini” ancak daha sonra Türkiye’nin bu fona kaynak ayırmadığını ve sıkıntı yaşandığını ifade eden Özyiğit, Rum tarafında Türk mallarına vasilik oluşturulduğunu, ancak Türk tarafında koçan verildiğini anlattı.

Komisyonda yaşanan kaynak sıkıntısının belediye emlak vergileri üzerinden çözümlenmeye çalışıldığını, bu çerçevede emlak vergilerinin yüzde 70’inin belediyelere, yüzde 30’unun da Maliye’ye verilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Özyiğit, ancak şimdiki sistemde vergilerin yüzde yüzünün belediyelere gittiğini, ayrıca yüzde 15’lik kısmının da eğitim altyapısına yansıtıldığını kaydetti.

Özyiğit, emlak vergilerinin artırılması kararının da belediyelere verilmek istendiğini, ancak bu konuda rayiç bedel üzerinden emlak vergisi alınması hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Emlak vergisi konusunda da şimdiki yasadan yana olduklarını ifade eden Özyiğit, emlak vergilerinden eğitime pay ayrılmasının önemine vurgu yaptı, emlak vergilerinin yüzde 30’unun Maliye’ye verilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti.

“Kimin elinde Rum malı varsa…”

“Kimin elinde Rum malı varsa, yatırım yapıyorsa, geliştiriyorsa vergi bedeli ondan alınsın” diyen Özyiğit, “Elinde hiç Rum malı yok, hiç mal almadı ama vergisini ödesin. Bu mallar üzerinden zengin olanlar, satanlar, alanlar, yatırım yapanlar ödesin, adalet sağlansın. Bu bedelin tüm topluma ödetilmesi adil değil, topluma saygısızlıktır. Belediyelerin kaynağına el atılması doğru değildir” dedi.