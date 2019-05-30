Özyiğit: “Kendilerini aklayıp, eski ortakları olan bizleri töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programının konuğu oldu.

Özyiğit’in açıklamaları şöyle:

“Ne ilginçtir ki önceden kehanet senaryoları yazan veya çeşitli hükümet senaryoları yazan gazeteci arkadaşlar ki Kudret bey de bunu defalarca açıklamasına rağmen böyle birşey yoktur doğru çıktı bir yerde. Bütün bunlar açığa çıkmış toplum bunu görmüştür ve arkadaşlar Kudret bey başta olmak üzere suçluluk telaşında böyle başkalarına birşey yapmaya işte kendilerini aklayıp, eski ortakları olan bizleri töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Yaptıkları ortada.

Biz hükümetin bozulmasından neredeyse iki gün öncesine kadar o Kudret beyin bize gönderdiği meşhur mektup var ya onun bir gün öncesine kadar akşama kadar yoğun toplantılar yaptık ilgili müsteşar ve bürokratların katılımı ile.Neyi konuştuk? İlk defa bu toplum Türkiye’den hiç maddi yardım gelmezse kendi ayakları üzerinde nasıl durabilir bunu konuştuk, bunun çalışması içerisindeydik. Ve bu doğrultuda çok ciddi kararların üretmesinin arifesinde idi. Tespitler yaptık. Yani bu tespitler 57 ana madde 125 alt başlıktı. Herşey ortada. Bu toplum kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıyı da konuşmaya başladı ve bununla ilgili gerekli kararları üretmenin arifesindeydi böyle bir noktadaydık. Fırsat verilmedi bu doğrultudaki çalışmalara. Şimdi kurulan hükümet adım atmakta kararlı ise bizim başlattığımız çalışmaları revize edip geliştirmekte gerekli adamları, yasal düzenlemeleri ve kararları almakta kararlı ise elbette biz bunun destekçisi olacağız”

”Herkes eğri oturup, doğru konuşsun. Böyle suçluluk kompleksi içerisinde işte biz bunun için hükümetten ayrıldık. Yoktur öyle birşey. Birileri bir yerlerde belli ki o gazeteci dostların yazdığı senaryolar öteden beri vardı. Bu gerçek açığa çıktı. Bahane aranıyordu ve ucuz bahanelerle 4’lü koalisyon hükümeti bozuldu”.

“Bir baksın hükümet ortaklarına ve kabineye. Geçmişte bu bakanlarla şimdi bakanlık görevi üstlenenlerle ilgili iddialar var basında. Yani sadece suçlu günah keçisi Hüseyin bey miydi? UBP’nin bir bütün olarak yapısı tamam mıdır? yani şimdi Başbakan da olmak üzere Ersin bey ile ilgili de birtakım iddialar var. Dolayısıyla ben daha fazla birşey söylemek istemiyorum, kişiselleştirmek de istemiyorum. Ama bugünlerde bütün gazeteler çarşaf çarşaf şuanda Kudret beyin görev aldığı hükümette ortakları olan bakanların geçmişte yaptıkları keyfilikler, usulsüzlükler, yolsuzluklar la ilgili de ciddi iddialar var. Bunlarla ilgili Hüseyin bey batağa saplanmış, çektiler onu kenara geriye kalanlar sütten çıkan ak kaşık mıdır? Yani UBP oturup da ben nerede hata yaptım 15 ay önce bu Kudret bey benimle hükümet kurmadı çıkıp da topluma biz da günahkarız, günah mı çıkardı. Zem zem suyu ile mi yıkandılar da şimdi Hüseyin beyi kenara çekince herşey tamam oldu. Bu doğru bir mantık değil. Kusura bakmasınlar”.

“Bakanlar Kurulu içerisinde son derece uyumlu, olumlu bir çalışma disiplini vardı. Saatlerce konuşurduk, birbirimizi ikna etmeye ve en sonunda bazı tam istemesek de sonuçta olması gereken olduğu için bizim de evet dediğimiz olur dediğimiz bir sürü yasa önerisi vardır Meclis’e gelen. Bu doğrultuda kimse suçlama perspektifi ile bir yere varmaya çalışmasın. Artık bu suçluluk kompleksini açsınlar. Toplum kimin ne yaptığını biliyor.

Yeşilırmak’ta birşey olursa yarım saat sonra Lefkoşa’da değil Dipkarpaz’da duyulur. Böyle bir toplumdur bu toplum. Ve herkesin gözü önünde yaşanıyor herşey. Artık suçluluk kompleksini, bu tartışmaları bir kenara bıraksınlar. Girdikleri yeni yolu nasıl yürütecekler buna konsantre olsunlar. Artık gerekçe üretmeye çalışmasınlar. Şimdi girdikleri ortaklarla ki geçmişi sadece Hüseyin bey değil diyorum ben bir sürü daha vardır. Kudret bey birşey daha söyledi yeni bir yolsuzluk dosyası daha gelecek diye. Merak ediyorum kimdir bu? Hemen biran önce Meclis’e getirsinler. Kim olursa olsun buradan söylüyorum bizde gerekli desteği vereceğiz. Çünkü TDP bu konuda kararlıdır,duruşunu söylemle değil eylemle de perçinlemiş bir partidir”.

”Nasıl güven vermedi bu ülke Türkiye’ye. Bunu anlamak zor. Veya ellerinde bir takım bilgi buldu var ise benimle ilgili de bir soru soruldu Kudret hocaya. Yoktur öyle birşey benim bazı söylemlerimle ilgili rahatsızlık varda bu mudur? Evet birtakım rahatsızlıklar yarattı onlara göre ama bu da bahane olmadığını bizzat kendisi söyledi Kudret bey. O zaman nedir bahane nedir gerekçe bunun altını doldurmalıdırlar. Ha öyle yukardan başlıklar, sloganlar halinde belirli şeyler söyleyecekler altı dolmazsa bunun bir anlamı bir bir geçerliliği yoktur bana göre. Türkiye’nin dörtlü koalisyon hükümetiyle, bakanlarla veya partilerle ilgili bir çekincesi, bir sersenişi var ise bunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacaklar. Böyle beylik laflarla ondan memnun değil idik, kendilerine tekrar ediyorum kılıf aramasınlar. Belli ki senaryolar ortaya çıktı yani belli ki tek derdi Hüseyin bey idi. Hüseyin bey gitti o zaman niye 7- 8 ay bizi de uğraştırdı. Niye Ekim’de Ersin bey partinin başına gelir gelmez kurmadı bu hükümeti”

”Sormazlar mı “bu ne pehriz bu ne lahana turşusu” diye. 10 gün önce herşey tamamdı da 10 gün içinde mi oldu bu işler. Sonra ortaya birşey daha çıktı. Söz konusu arsa meselesini daha önceden biliyorlarmış kendileri. Ben mektubu bana yazdıklarında öğrendim bu olayı. Ancak kendileri daha önce biliyordu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yol için de birtakım çalışmalar istenmiş”

“Artık suçluluk kompleksi ile karşısındakilere çamur atma, kendilerini aklama telaşına kapılmasınlar. Yeni bir hükümete yelken açtılar. Hayırlı uğurlu olsun. Ülke için bütün endişelerimize rağmen daha iyisi olsun temennisi ile yola devam etsinler. Toplum ve ülke için atılacak iyi, doğru, güzel tüm adımlarda desteğimiz olacak. Ama başka yerlere yön çizerlerse bizim atmaya çalıştığımız adımların tersini yapmaya çalışırlarsa o zaman da toplum adına karşılarına çıkacağız”

“Şöyle birşey söyleyeyim size. Eski bakanlar kurulu üyelerinin bir WhatsApp grubu var. Şimdi bu arkadaşlar o gruptan ayrıldı. Ama son yazdıkları yazıyı görürseniz özellikle sevgili Tolga Atakan ve sevgili Ayşegül Baybars’ın ne kadar uyumlu bir çalışma içinde olduklarını, çok güzel deneyimlerle ayrılıyor olduklarını belirten yazıları vardır bunun içinde. Yani nedir söyledikleri? Gerçekten anlaşılmaz. Gerçekten bize göre de hükümetin son derece uyumlu, olumlu bir çalışma disiplini var idi. Evet zaman zaman fikir ayrılığımız vardı.Bunlar üzerinde saatlerce konuştuk birbirimizi ikna etmek için de çalıştık”