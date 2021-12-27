Özyiğit: Kararlar paydaşlarla birlikte alınacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Sigorta & Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret ederek Başkan Raif Çukurovalı ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.Birlik Başkanı Raif Çukurovalı konuşmasında önemli bir sektör olan Sigortacılığın ülkede hak ettiği değeri görmediğini belirterek, sigorta olmadan ticaret ve ekonominin büyüyemeyeceğini söyledi. Sektörü büyütmek adına çalıştıklarını belirten Çukurovalı, devletin de bu sektöre teşvik edici anlamda yardımcı olması gerektiğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, koruyucu tedbirler bağlamında sigortacılığın önemine vurgu yaptı. Özyiğit, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin sadece Maliye Bakanlığı altında faaliyet gösteren ve onların izinleri doğrultusunda hareket eden bir konumdan çıkarılarak, daha etkin ve verimli çalışma olanaklarına sahip olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Sigorta şirketlerini ilgilendiren yasa ve kararlar alınırken ilgili paydaşların görüş ve düşüncelerinin de alınması gerektiğini belirten Özyiğit, göreve geldikleri andan itibaren bu doğrultuda adımlar atmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu kaotik duruma dikkat çekerek 23 Ocak seçimlerini yeni bir başlangıç yapma adına fırsat olarak gördüklerini belirten Özyiğit, özellikle sağlık alanında yaşanan kaos ve denetimsizlik ile ekonomik anlamda yaşanan yıkıma dikkat çekti. Ülkenin her anlamda ciddi yapısal dönüşümlere ihtiyaç duyduğunu belirten Özyiğit, “Bu yaşananlar kader değildir. Daha yaşanası, daha sağlam temeller üzerinde sürdürülebilir bir yapı kurmak artık kaçınılmazdır. Bu da ancak kararlı bir duruş ve siyasi irade ile mümkündür. Bunlar da TDP’de fazlasıyla vardır” dedi.