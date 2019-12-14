Kıbrıs

Özyiğit: Hükümet yetkililerinin söylemleriyle icraatları birbirini tutmuyor

14 Aralık 2019

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti eleştirerek, “Bir yandan mali tedbir ve tasarruftan bahseden hükümet, diğer yandan fiiliyatta tam tersi icraatlara imza atıyor. Hükümet yetkililerinin söylemleri ile icraatları birbirini tutmuyor” ifadelerini kullandı.

Özyiğit yazılı açıklamasında, 2020 bütçesinde sözleşmeli personel bütçesinin geçen yıla göre ciddi oranda artırıldığını, özellikle Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı’ndaki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, “Bu oranlar öngörülen hayat pahalılığı oranının çok üzerindedir. Dolayısı ile ya mevcut personel maaşlarına hayat pahalılığı üzerine astronomik artış yapılacak; ki bu çok mümkün görülmemektedir, ya da yeni istihdamlar yapılacak anlamına gelmektedir. Hükümetin tasarruf tedbiri bu mudur?” diye sordu.

Öte yandan özellikle son dönemlerde kamuya sınavsız, münhalsiz alımların arttığına, başta BRT olmak üzere birçok yere istihdamların yapıldığını savunan Özyiğit, “Bu istihdamlar hangi kriterlere göre yapılmaktadır” dedi.

Söz konusu istihdamların Meclis’te bütçe tartışmaları sırasında da gündeme geldiğini ve yapılan eleştiriler üzerine Maliye Bakanı’nın BRT’ye yapılan istihdamlardan haberi olmadığını belirttiğine dikkat çeken Özyiğit, “İstihdamların sınavsız münhalsiz, eşitlik ve adalet ilkesinden tamamen yoksun bir şekilde yapılması bir yana, personel giderlerinden sorumlu Maliye Bakanı’nın bu istihdamlardan haberinin olmaması çok daha vahim bir olaydır” diye konuştu.

Özyiğit, son dönemlerde yapılan sınavda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Kalkınma Bankasına geçtiğimiz günlerde yine sınavsız, münhalsiz sözleşmeli personel istihdamı yapıldığı bilgisinin kendilerine geldiğini de kaydetti.

Özyiğit, muhalefette olduğu dönemde genel anlamda kamuya sınavsız, münhalsiz istihdamlara karşı çıkan HP’li yetkililerin şimdilerde bu istihdamlara ses çıkarmamasını kamuoyunun takdirine bıraktığını da kaydetti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Gazimağusa’da ciddi darp

14 Aralık 2019

Ercan’dan altınları çıkaramadı

14 Aralık 2019

Ercan’da uyuşturucu

14 Aralık 2019

Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının Salı günü oylanması bekleniyor

14 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı