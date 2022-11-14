Özyalçın Şirketler Grubu Hizmet İçi Eğitime Önem Veriyor!

Özyalçın Şirketler Grubu gelişen ve büyüyen kadrosu ile çalışanlarına verdiği önemi hizmet içi eğitimler ile destekliyor.

Özyalçın Şirketler Grup personeli için; BLU FORES HR – İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketi öncülüğünde “İş Yerinde Mobbing ile Mücadele” konulu bir eğitim gerçekleşti. Grand Pasha Hotel’de gerçekleşen eğitim ilk olarak İnsan Kaynakları Danışmanı Ahmet Türkdoğan tarafından çok eğlenceli ve personel kaynaşmasını sağlayan ‘‘buz kırıcı’’ aktivite tekniğiyle personel motivasyonu artırılarak başlandı. Ardından Uzm. Psikolog Laden Yalman Beratlı tarafından “İş Yerinde Mobbing ile Mücadele” eğitimi verildi. İlgili eğitimde, amaç mobbing kavramı hakkında bilinçlenmek ve bu probleme maruz kalındığında hukuki olarak yapılabilecekleri öğrenmek isteyenler için yetkili mercilerin belirlenmesi, mobbing karşısında neler yapılması gerektiği, çalışanların özlük haklarına saygı ve yıldırmayı önleyici etik kurallar yanında çalışanların iletişim ve problem çözme becerileri vaka çalışması ile son buldu.

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın yaptıkları açıklamada, 2023 yılı için İnsan Kaynakları Danışmanları tarafından çok kapsamlı bir eğitim süreci takvimlendirilerek; çalışanların sürekli yetkinlik artırımı ile, özlük haklarını bilerek, analitik düşünme yeteneğini geliştirerek, etkin iletişim ve teknolojiyi daha yakından kullanmalarını sağlayarak ‘‘daha verimli, daha mutlu çalışanlar’’ mottosu ile çalışanlarına ve eğitime olan katkılarının artarak devam edileceğini vurguladılar.

Eğitimin ardından değerli eğitmen Uzm. Psikolog Laden Yalman Beratlı’ya Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. BLU FORES HR – İnsan Kaynakları Danışmanları Ahmet Türkdoğan ve İlkin Çelikli tarafından tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edilerek ilgili eğitim toplu anı fotoğrafı ile son buldu.