Özyalçın Şirketler Grubu; çalışanları için ‘Hep Daha İyisi’ hedefi ile ilerlemeye devam ediyor!

Ülkemizin köklü kuruluşlarından Özyalçın Şirketler Grubu; çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırarak çalışanlarını güvence altına aldı. Uzun yıllardır; Özyalçın Construction şantiyeleri NQA tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği hususlarında yüksek kalite standartlarında denetlenerek diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeye devam etmektedir.

Özyalçın Şirketler Grup Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın “Özel Sağlık Sigortası” ile çalışanların sağlığını koruma altına alan poliçe kapsamını içeren protokolü imzalayarak yürürlüğe koydular.

Şirket Direktörleri; Yaprak Özyalçın ve Yağmur Özyalçın: ‘‘Başarı; takım ruhu, inanç ve kuruma bağlılıkla ortaya çıkan bir sonuçtur. 28 Yılı aşkın süredir şirketimizin hedeflenen başarıyı yakalamasında bizlere verdikleri destekten ötürü tüm çalışanlarımıza ve bu başarıya katkı koyan tüm emekçilere, paydaşlarımıza her zaman teşekkürlerimizi sunarız. Çalışanlarımızın özel sağlık sigortalarını elzem durumlarda kullanılmasını gerektirmeyecek şekilde; sağlıklı günlerde poliçelerini kullanmalarını dileriz’’ temennisinde bulundular.

Şirket Direktörleri; ayni zamanda; ‘‘Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlarız” diyerek çalışanları için ‘Hep Daha İyisi’ hedefi ile bir gün değil, her gün iş güvenliğine ve özlük haklarına öncelik verdiklerini; her bir çalışanın çok kıymetli olduklarını önemle vurguladılar.

Özyalçın Construction için kalite, güven, güvenlik her zaman için vazgeçilmez ve sürekli geliştirilmesi gereken değerler olmuştur. Bu doğrultuda sürekli kendini yenileyen ve sürekli olarak bağımsız denetim kurumlarınca denetleten Özyalçın Construction dünyaca kabul edilen kalite standartları olan BS EN ISO 9001-2000 belgesine sahip KKTC’nin sayılı firmalarındandır.

Özyalçın Construction Nisan 2014’te yapılan denetimler sonucunda BS OHSAS 18001:2007 iş sağlığı güvenliği standardı belgesine uygun görülmüştür. Özyalçın Construction şantiyeleri NQA tarafından iş sağlığı ve güvenliği hususlarında düzenli olarak kontrol edilmektedir.