Özpar: Bölümümüzde mesleki etik, ilke ve değerleri temel alan, öğrenci merkezli bir eğitim vermekteyiz

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Uzm. Dr. Osman Özpar, Hemşirelik ve Ebelik bakımı verebilecek bilgi, beceri, sahibi yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek öncelikli hedefimizdir diyerek bir açıklama yaptı.

Özpar yaptığı açıklamasında, “Yüksekokulumuz 2009 yılından beridir hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ve kalite eğitim vermeye devam etmektedir. Yüksekokulumuzdaki programlarda mesleki etik, ilke ve değerleri, temel alan bütüncül, öğrenci merkezli, yeterliliğe dayalı bir eğitim sürdürülmektedir. Bu doğrultuda birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesinde Hemşirelik ve Ebelik bakımı verebilecek bilgi, beceri, sahibi yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora yapan genç akademisyenler üniversitemizde var olan bu programlar ile daha çok öğrenciye eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin Hemşirelik Yüksekokulu YÖK VE YÖDAK tarafından onaylıdır” dedi.

“Okulumuzda 2 bölüm vardır bunlar; hemşirelik ve ebelik bölümleridir. Aslında bizim gayemiz bilgili, kültürlü, araştırmacı ve en önemlisi vicdanlı hemşireler ve ebeler yetiştirmektir. Her iki bölümümüzde 4 yıllık lisans bölümleridir. Bunun dışında lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora imkanları olan bölümlerdir. Eğitim dilimiz şu an Türkçedir ama yakında İngilizce de eğitim vereceğiz”.

“Öğrencimiz fakültemizden mezun olduğu zaman herhangi bir devlet, özel veya üniversite hastanesinde rahatlıkla çalışabilir. YÖK ve YÖDAK onaylı olduğumuz için Türkiye’de de KKTC’de de çalışabilirler. Bizim sağlık bölümümüz hemşirelik ya da ebelikte istihdam açısından hiçbir sıkıntı yoktur. Pandemiden sonra sağlık açıkları daha da arttı. Dolayısı ile istihdam daha da artmış oldu. Staj imkânı ise hem Türkiye’de hem de KKTC’de mevcuttur. Yüksekokulumuzda eğitim alan öğrencilerimizin dönem içi ve yaz stajları olarak 2 şekilde staj yapmaktadır”.