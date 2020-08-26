Ozon, kapalı ortamlardaki corona virüsü etkisiz hale getiriyor

Japonya’daki Fujita Sağlık Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanlara zararsız olarak kabul edilen 0, 05 ile 0,1 ppm konsantrasyonlarındaki ozon gazının yeni tip corona virüsü etkisiz hale getirdiğini kanıtladıklarını açıkladı.

VİRÜSÜN GÜCÜ YÜZDE 90’DAN FAZLA AZALDI

Çalışma kapsamında yapılan deneyde, yeni tip corona virüs örneğinin bulunduğu kapalı bir odada ozon jeneratörü kullandı. Virüsün gücü, 10 saat boyunca düşük seviyeli ozona maruz kaldığında yüzde 90’dan fazla azaldı.

Çalışmanın başyazı Takayuki Murata, “Yeni tip corona virüsün bulaşması, insanların bulunduğu kapalı ortamlarda bile sürekli ve düşük konsantrasyonlu ozon salınımıyla önlenebilir. Özellikle bu sistem,n yüksek nemli koşullarda etkili olduğunu gördük” açıklamasını yaptı.

BEKLEME ALANLARINDA VE HASTA ODALARINDA OZON JENERATÖRLERİ KURULDU

Çalışmanın ardından Japonya’nın merkezinde yer alan Aichi vilayetindeki Fujita Tıp Üniversitesi Hastanesi, bekleme alanlarında ve hasta odalarında enfeksiyonu azaltmak için ozon jeneratörleri kurdu.

Bir tür oksijen molekülü olan ozonun birçok patojeni etkisiz hale getirdiği biliniyor ve daha önce yapılan deneylerde, 1-6 ppm arasındaki yüksek konsantrasyonların corona virüse karşı etkili ancak insanlar için potansiyel olarak toksik olduğu açıklanmıştı.

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde yakın zamanda yapılan bir araştırma da ozonun önlük, gözlük ve diğer tıbbi koruyucu ekipmanların dezenfekte edilmesinde etkili olabileceğini gösterilmişti.