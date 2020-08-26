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Ozon, kapalı ortamlardaki corona virüsü etkisiz hale getiriyor

26 Ağustos 2020
düşük ozon tedavisi

Japon bilim insanları, düşük ozon konsantrasyonlarının corona virüs parçacıklarını etkisiz hale getirdiğini ve hastane, ofis ve sınıf gibi kapalı ortamlarda kullanılabileceğini açıkladı.


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