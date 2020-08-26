Ozon, kapalı ortamlardaki corona virüsü etkisiz hale getiriyor

Japon bilim insanlar\u0131, d\u00fc\u015f\u00fck ozon konsantrasyonlar\u0131n\u0131n corona vir\u00fcs par\u00e7ac\u0131klar\u0131n\u0131 etkisiz hale getirdi\u011fini ve hastane, ofis ve s\u0131n\u0131f gibi kapal\u0131 ortamlarda kullan\u0131labilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\nJaponya\u2019daki Fujita Sa\u011fl\u0131k \u00dcniversitesi\u2019nden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, insanlara zarars\u0131z olarak kabul edilen 0, 05 ile 0,1 ppm konsantrasyonlar\u0131ndaki ozon gaz\u0131n\u0131n yeni tip\u00a0corona vir\u00fcs\u00fc\u00a0etkisiz hale getirdi\u011fini \u00a0kan\u0131tlad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nV\u0130R\u00dcS\u00dcN G\u00dcC\u00dc Y\u00dcZDE 90'DAN FAZLA AZALDI\r\n\u00c7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda yap\u0131lan deneyde, yeni tip corona vir\u00fcs \u00f6rne\u011finin bulundu\u011fu kapal\u0131 bir odada ozon jenerat\u00f6r\u00fc kulland\u0131. Vir\u00fcs\u00fcn g\u00fcc\u00fc, 10 saat boyunca d\u00fc\u015f\u00fck seviyeli ozona maruz kald\u0131\u011f\u0131nda y\u00fczde 90'dan fazla azald\u0131.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n ba\u015fyaz\u0131 Takayuki Murata, "Yeni tip \u00a0corona vir\u00fcs\u00fcn bula\u015fmas\u0131, insanlar\u0131n bulundu\u011fu kapal\u0131 ortamlarda bile s\u00fcrekli ve d\u00fc\u015f\u00fck konsantrasyonlu ozon sal\u0131n\u0131m\u0131yla \u00f6nlenebilir. \u00d6zellikle bu sistem,n y\u00fcksek nemli ko\u015fullarda etkili oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\nBEKLEME ALANLARINDA VE HASTA ODALARINDA OZON JENERAT\u00d6RLER\u0130 KURULDU\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan Japonya'n\u0131n merkezinde yer alan Aichi vilayetindeki Fujita T\u0131p \u00dcniversitesi Hastanesi, bekleme alanlar\u0131nda ve hasta odalar\u0131nda enfeksiyonu azaltmak i\u00e7in ozon jenerat\u00f6rleri kurdu.\r\n\r\nBir t\u00fcr oksijen molek\u00fcl\u00fc olan ozonun bir\u00e7ok patojeni etkisiz hale getirdi\u011fi biliniyor ve daha \u00f6nce yap\u0131lan deneylerde, \u00a01-6 ppm aras\u0131ndaki y\u00fcksek konsantrasyonlar\u0131n corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 etkili ancak insanlar i\u00e7in potansiyel olarak toksik oldu\u011fu a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nGeorgia Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc'nde yak\u0131n zamanda yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma da ozonun \u00f6nl\u00fck, g\u00f6zl\u00fck ve di\u011fer t\u0131bbi koruyucu ekipmanlar\u0131n dezenfekte edilmesinde etkili olabilece\u011fini g\u00f6sterilmi\u015fti.\r\n\r\n