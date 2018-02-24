“Özkızılkaya” isimli balın satışı yasaklandı

Özkızılkaya Balı’nda uygunsuzluk, hile ve /veya tağşiş tespit edildiğinden piyasaya sürülmesi yasaklandı, toplatılması ve imha kararı verildi.

İşletme, aynı suçu tekrarladığı için bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri 1 yıl boyunca askıya alındı.

Konu ile ilgili adli tahkikatın başlatılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından polise şikayette bulunuldu.