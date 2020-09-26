Özersay:Öğrencilerin adaya gelişini sağlamak için adım atacağız

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Güzelyurt pazarını ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi.

Özersay, yaşanan pandemi nedeniyle öğrencilerin ülkeye gelemiyor olmasının bölgede ve ülke genelinde ciddi sıkıntılara yol açtığını, hükümet olarak öğrencilerin yurtdışından gelişi için bazı özel kolaylıklar düşüneceklerini anlattı. Kısa sürede öğrencilerin gelişini sağlamak zorunda olduklarını belirten Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın konuyla ilgili çalıştıklarını ve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuda bazı kararlar üretebileceklerine inandıklarını ifade etti.