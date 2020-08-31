KıbrısSeçim 2020

Özersay: Örtülü ödenek sporcu ve sanatçılara harcanacak

31 Ağustos 2020
Kudret Özersay

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı’ndaki örtülü ödeneğin kullanım şeklini değiştireceğini ve harcamaların kamuoyu ve Sayıştay tarafından denetlenebileceği şeffaf bir yöntem izleyeceğini açıkladı.
Özersay, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi durumunda bu ödeneği önemli uluslararası etkinlik ve müsabakalara katılacak sporcular ve sanatçıların desteklenmesi için kullanacağını söyledi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay yaptığı açıklamada, “Bu ödenek bu ülkeyi uluslararası alanda çok etkili şekilde temsil edebilecek olan sporcu gençlerimiz ve sanatçılarımız için kullanılmalıdır. Bazen bu tür etkinlik ve yarışmalarda bir Kıbrıslı Türk’ün yer alması ve başarı elde etmesi bir siyasinin yahut diplomatın yapacağı temastan dahi daha önemli olabilir” dedi.

“ÇOK DAHA ETKİLİ BİR TANITIM VE TEMSİLİYET OLACAK”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugüne değin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ayrılan kalemler harcanırken maalesef gençlere, sanatçı ve sporculara gereken önem verilmemiştir. Oysa dünyanın çeşitli merkezlerinde yapılan nitelikli uluslararası etkinlik ve müsabakalara sanatçı ve sporcularımızın katılabilmesi için yol masraflarının karşılanması ya da katılım ücreti yahut kalacak yer için harcama desteği yapılması Kıbrıs Türkü’nün uluslararası görünürlüğünü ciddi şekilde artıracaktır. Bazen bu tür etkinlik ve yarışmalarda bir Kıbrıslı Türk’ün yer alması ve başarı elde etmesi bir siyasinin yahut diplomatın yapacağı temastan dahi daha önemli olabilir. Bu nedenle sporcu ve sanatçılarımızı desteklememiz gerekir ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı görevine gelmem durumunda bunu hayata geçireceğim, bu konuda çok kararlıyım.”
Özersay, takım olarak değilse de özellikle ferdi olarak katılımın mümkün olduğu uluslararası etkinliklerde KKTC’den sanatçı ve sporcuların önünün açılması için hukuki bazı çalışmaların ve girişimlerin de yapılmasının gerekli olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’nın uluslararası toplum tarafından kabul gören bir temsiliyet noktası olması nedeniyle bu girişimleri güçlü bir hukuk ekibiyle yapacağına dikkat çekti.
Özersay, kendisinin yıllarca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uluslararası hukukla ilgili konularda çalışmalara katkı koymaya çalıştığını ve bu konularda bir tecrübeye sahip olduğunu ama bu tecrübesini güçlü bir hukuk ekibiyle takviye ederek bu süreçlerde Kıbrıs Türk sporcu ve sanatçılarının önünü açacak bir çaba içerisinde olacağını vurguladı.


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