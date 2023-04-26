Özersay: Kıbrıs adası halen hayati öneme sahiptir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Kıbrıs adasının halen hayati bir öneme sahip” olduğunu belirterek, başta ABD ve İngiltere olmak üzere batının, Kıbrıs adası üzerinde olası bir Rus ve Çin etkisini kırmak için tedbirler aldığını ve son yıllarda dikkat çekici adımlar attığını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Özersay, “Kıbrıs’ın geleceğine dönük politikalarımızı şekillendirirken bu durumu dikkate almak ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmek zorundayız” dedi.

Güney Kıbrıs’a karşı bazı yaptırım kararlarının devreye girmesini ve Rum tarafındaki tartışmaları anımsatan Özersay, bugüne kadar almış oldukları tedbirlerde ne kadar başarılı olduklarının da ayrı bir tartışma konusu olduğuna işaret etti.

Özersay, 2012’de ABD ve Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’taki Rus sermaye gruplarının, oligarkların etkisini kırmak için bir adım attığını, bankalarda belirli rakamların üzerindeki mevduatlardan, çoğu Rus sermayedarın hesaplarından ciddi kesintilere gidildiğini anımsattı.

ABD’nin geçen yıl Güney Kıbrıs’a yıllardır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını ama karşılığında bundan böyle Rus savaş gemilerinin güney limanlarından ikmal yapmaması güvencesi aldığını ve kara paraya karşı mücadelede Rum tarafının ABD ile tam bir iş birliği yapması sözünü aldığını ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Kısa bir süre önce ABD ve İngiltere güney Kıbrıs’tan bazı kişi ve şirketlere kara para bağlantıları nedeniyle yaptırım kararı uyguladığını duyurdu. Kıbrıs Rum bankacılık sektörünün ve itibarının tehlikeye girmesi nedeniyle yeni Rum lideri harekete geçti ve kaç gündür tedbir almak üzere toplantılar yapıldı. Bugün Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis ABD ve İngiltere’ye ilaveten Avrupa Birliği’nden de yaptırımlar bağlamında liste geleceğini duyurdu. Güneydeki başkanlık seçimleri öncesi Hristodulidis’in Rusya ile yakınlığı ve bağlantıları ileri sürülerek Batı’nın bu isme tereddütle yaklaştığı yönünde haberler yapılmıştı. Seçilir seçilmez güney Kıbrıs’taki Rus nüfuzu konusunda adım atmak zorunda bırakılması tesadüf olmasa gerek. Rusların güney Kıbrıs’taki yatırımları, para hareketleri ve nüfus olarak yerleşmesi ve mal satın alması başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı’yı ciddi şekilde rahatsız ediyor. Öte yandan bugüne kadar almış oldukları tedbirlerde ne kadar başarılı oldukları da ayrı bir tartışma konusudur.”