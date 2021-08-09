Özersay: Dünyanın gidişatı kriz yönetiminden anlayanların hükümet etmesini zorunlu kılıyor

Halkın Partisi ekonomi vizyonunu paylaşarak görüş ve önerileri dinlemek maksadıyla sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP milletvekilleri ekonomide yaşanan gerek yapısal sıkıntıları gerekse son dönemdeki salgından kaynaklanan konjonktürel sıkıntıları ele aldı.

Ziyaret sırasında HP Genel Başkanı Özersay “özellikle elektrik gibi üretim açısından temel girdi maliyeti oluşturan konuda yaratıcı öneriler ortaya koymak gerekir. Girdi maliyetleri konusunda yerli üreticinin desteklenmesi hem sanayi, hem de tarım ve hayvancılık konusunda piyasadaki daralma ve döviz artışı dikkat alındığında kaçınılmazdır” dedi.

Bu açıdan gerçekten üretim yapan tesislerin doğru belirlenmesiyle elektrik tarife desteğinin daha anlamlı bir noktaya çekilebileceğine dikkat çeken Özersay “Sanayi Odamızın yine girdi maliyetleri bağlamında değerlendirilebilecek meslek okullarından mezun olanların üretim sektöründe çalışmaları için farklı teşvik yöntemleri üzerinde çalışıyor olması da dikkate değerdir ve desteklenmelidir” ifadelerini kullandı. Sanayi Odası ziyareti sırasında HP Genel Başkanı Özersay’a parti Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu; HP Milletvekilleri Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Erek Çağatay ile Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu da eşlik etti.

“DÜNYANIN GİDİŞATI KRİZ YÖNETİMİNDEN ANLAYANLARIN HÜKÜMET ETMESİNİ ZORUNLU KILIYOR”

Ziyaret sırasında son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı vuran Covid pandemisinin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etki yanında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yakın geleceğe dönük olarak yapılan yeni salgın krizleri uyarısı konusunda da hatırlatma yapan Halkın Partisi lideri Özersay: “sadece sağlık alanında yaşadığımız ve yakın gelecekte yaşanması muhtemel salgınlar değil, aynı zamanda global ısınma nedeniyle yaşanan aşırı sıcakların yarattığı orman yangınları ve aşırı ve beklenmedik yağışlar ve seller de dikkate değerdir. Üstelik denizlerde müsilaj denilen deniz salyası sıkıntısı da birlikte düşünüldüğünde artık yakın gelecekte sürekli olarak yeni krizlerle karşı karşıya kalacağımızı bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Olağan hükümet etme yöntemlerinin çok da bir anlamı ve önemi kalmıyor. Kriz yönetiminden anlayan, dünyayı yakından takip edebilen, hızlı karar alabilen ve kararları değişen şartlarda hızlı şekilde gözden geçirip değişebilen dinamik yönetim yapılarına ve hükümetlere ihtiyacımız vardır. Yeni dönemde vatandaşlarımızın da seçimlerde karar verirken buna özellikle dikkat etmesi gerekir.

KAMACIOĞLU: “GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN SİYASİ İSTİKRAR GEREKİR”

Görüşme sırasında girdi maliyetleri ve yerli üretimin desteklenmesi yanında diğer konulara da değinen Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu genel anlamda ekonominin toparlanabilmesi için, özelde ise yerli üretimin güçlenmesi için ülkede siyasi istikrarın gerekliliğine dikkat çekerek “farklı sektörlerde verilerin bilimsel temelde ve doğru tutulması, bu verilere dayalı doğru planlamanın yapılması ve paydaş olarak Sanayi Odası’nın da dahil edileceği süreçlerle öngörülebilir bir ekonomik yapı en büyük ihtiyaçtır. Bu açıdan uzun ömürlü ve güçlü hükümetlere ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.