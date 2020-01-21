Kıbrıs

Özersay: Bazı AB ülkeleri Kıbrıs’ta arabuluculuk girişiminde bulunuyor

22 Ocak 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs’ta arabuluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi.

Özersay , Cumhuriyet Meclisi’nde gazetecilerin doğu Akdeniz’deki  gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafının Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar konusunda yapabileceği iş birliği” ile ilgili soruya, “Bugün AB üyesi ve önde gelen ülkeler, geçen 6 aylık sürede doğal kaynaklar konusunda taraflar arasında arabuluculuk görevi üstlenmek için girişim yapmaktadır. Üstelik tek bir aktör değil.” yanıtını verdi.

Bölgedeki doğal kaynakların büyük maddi değere sahip olmasının ve çok uluslu şirketlerin işin içinde bulunmasının  taraflar arasında bu konuda iş birliği yapılamayacağı anlamına gelmediğini belirten Özersay, bugüne kadar Türk tarafının doğal kaynaklar konusunda “iş birliği yapılabilir” görüşünü ortaya koyduğunu, bunun uluslararası metinlere de girmeye başladığını ifade etti.

Özersay, “Bu konjonktürde, doğal gazda iş birliği yapılması uluslararası aktörlerin de işine geliyorsa, uluslararası şirketler buraya yaptıkları yatırımları riske etmek istemiyorsa, bu iş birliğini teşvik etmeye hazır olabilirler.” dedi.



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