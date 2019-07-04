Özerdem, Azerbaycan’da ülkemizi temsil edecek

Kıbrıslı Türk Yazar ve Şair Ali Yunus Özerdem, 8 – 9 -10 Temmuz 2019 tarihlerinde ülkemiz adına Azerbaycan’da kitabının imza günü, şiir etkinliği ve tanıtım etkinliklerine katılıyor.

Avrasya Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu’nun davetlisi olarak katılacağı uluslararası 8. Azerbaycan Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında KKTC’yi temsilen yer alacak olan Ali Yunus Özerdem Kıbrıs Türk Edebiyatı, Kültür, Sanat hakkında bilgilendirme ve tanıtım etkinliklerine de katılacak.

Küçük bir Kıbrıs halk dansları gösterisi de Özerdem ve arkadaşları tarafından sergilenecek.

Voice of the Island 2019