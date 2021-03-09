Özel Vassıf belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere Telsim’in destekleri ile başlanmıştı.

Bu çerçevede tenisin kraliçesi Özel Vassıf’la yapılan ilk belgesel, izleyicilerle buluşuyor. Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyor.

EKİNGEN: “BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ.”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, ilk belgesel çekiminin gösterime girecek olmasından dolayı büyük heyecan duyduklarını söyledi. Ekingen, Derneğin, ülkemize değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her bir hayat öyküşünden bir belgesel hazırlamak ve yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla yola çıktıklarını, tenisin kraliçesi Özel Vassıf belgeseli ile de bunun ilk meyvesini aldıklarını belirtti.

Ekingen, kadın öykülerinin kayıt altına alınmasının, hem geçmişin geleceğe taşınmasına hem de toplumsal hafızaya katkı koyması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi. Ekingen, projeye katkı koyan Telsim’e teşekkür etti.

TANPINAR: “KÖDER’İN BU ÇALIŞMASINI TELSİM OLARAK DESTEKLİYOR VE ÖNEMSİYORUZ”

Telsim olarak, özellikle toplumsal bellek konusuna önem verdiklerini, toplumsal belleğin gerektiği gibi doldurulup gelecek nesillere aktarımının devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “KÖDER’in, ülkemize değer katan kadınların yaşam öykülerini belgeselleştirerek, arşiv nitelikli eserlerin ortaya çıkmasını sağlaması çok değerli. KÖDER’in bu çalışmasını Telsim olarak destekliyor ve önemsiyoruz” dedi. KÖDER’in ilk belgeselinin, Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde izleyicilerle buluşturacağını gurur ve mutlulukla duyurmak istediğini dile getiren Tanpınar, “İlk Kıbrıslı Türk Tenisçi Özel Vassıf’ın başarıları ve hayat hikayesini konu alan belgesel çekiminin toplumsal bellekte çok önemli bir yeri olacağını vurguladı.

“Hem kadınlarımızın başarı öykülerini unutturmamak, hem de rol model olan kadınlarımızın hikayelerini gelecek nesillere aktarmak adına yapılan çalışmalar çok önemli” diyen Tanpınar, KÖDER’e, bu kıymetli çalışmaları için teşekkürlerini sundu.