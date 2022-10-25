Spor

Özel Vasıf Cup’da şampiyonlar değişmedi

25 Ekim 2022











Özel Vasıf Cup’da şampiyonlar değişmedi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği toplam 325 karşılaşmanın gerçekleştiği muhteşem turnuva zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları sonucunda yine 13+ tek kadınlarda Şengül Tilki ve 13+ tek erkeklerde Mustafa Zorba şampiyonluğa ulaşan isimler oldular. Kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;

8 yaş 1. grup 1. siAyaz Kaan Çağlayan
8 yaş 1. grup 2. siKaan Tüzünkan
8 yaş 2. grup 1. siManiasadat Bagheri
8 yaş 2. grup 2. siMelin Akçın
9 yaş kız 1. siAnastasiia Elshina
9 yaş kız 2. siLarin Vural
9 yaş erkek 1. siSaid Zeki Avcı
9 yaş erkek 2. siÇağ Refikoğlu
10 yaş kız 1. siBeren Başaran
10 yaş kız 2. siAnastasııa Elshina
10 yaş erkek 1. grup 1. siDeniz Varoğlu
10 yaş erkek 1. grup 2. siErdal Arabacıoğlu
10 yaş erkek 2. grup 1. siBaran Başaran
10 yaş erkek 2. grup 2. siCafer Tosunoğlu
12 yaş kız 1.siAlmira Akşahin
12 yaş kız 2.siGirne Umut Yerebakan
12 yaş erkek 1.siAsım Aras Astan
12 yaş erkek 2.siBaran Başaran
12 yaş karışık çiftler 1.siAsım Aras Astan / Girne Umut Yerebakan
12 yaş karışık çiftler 2.siAlmira Akşahin / Ömer Anıl
14 yaş kız 1.siSahil Ece Yerebakan
14 yaş kız 2.siSelin Önal
14 yaş erkek 1.siİbrahim Can Arabacı
14 yaş erkek 2.siEnver Ada Gençel
16 yaş erkek 1.siTurgay Vural Hıdıroğlu
16 yaş erkek 2.siGöktuğ Yusuf Gökbayrak
13+ erkek 1.siMustafa Mehmet Zorba
13+ erkek 2.siGöktuğ Yusuf Gökbayrak
13+ kadın 1.siŞengül Tilki
13+ kadın 2.siNadir Çınarlılı
40+ Erkekler 1.siÖzgü Samioğlu
40+ Erkekler 2.siBurak Gazi
50+ Erkek 1.siAaron Flamson
50+ Erkek 2.siOrhun Doğasal
Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 1.si Ayşe Günerman Ilgaz
Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 2.si Nağme Ekenoğlu
Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 1.si Mariona Marino
Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 2.si Kemal Taşçı
Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 1.siEsra Özdemir Başaran / Erge Günser
Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 2.siNağme Ekenoğlu / Rauf Kürşad
Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 1.siUraz Şentürk / Önder Şentürk
Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 2.siTunç Özgürgün / Nabi Berkut



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25 Ekim 2022






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