Özel Vasıf Cup’da şampiyonlar değişmedi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği toplam 325 karşılaşmanın gerçekleştiği muhteşem turnuva zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları sonucunda yine 13+ tek kadınlarda Şengül Tilki ve 13+ tek erkeklerde Mustafa Zorba şampiyonluğa ulaşan isimler oldular. Kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;