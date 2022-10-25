Spor
Özel Vasıf Cup’da şampiyonlar değişmedi
Özel Vasıf Cup’da şampiyonlar değişmedi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen ÖZEL VASIF CUP 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Şehir Kulübü kortlarında gerçekleşen final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.
Ülkemizin her yaş grubundaki tenisçilerin katılım gösterdiği toplam 325 karşılaşmanın gerçekleştiği muhteşem turnuva zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları sonucunda yine 13+ tek kadınlarda Şengül Tilki ve 13+ tek erkeklerde Mustafa Zorba şampiyonluğa ulaşan isimler oldular. Kategorilerde oluşan sıralamalar şu şekilde;
|8 yaş 1. grup 1. si
|Ayaz Kaan Çağlayan
|8 yaş 1. grup 2. si
|Kaan Tüzünkan
|8 yaş 2. grup 1. si
|Maniasadat Bagheri
|8 yaş 2. grup 2. si
|Melin Akçın
|9 yaş kız 1. si
|Anastasiia Elshina
|9 yaş kız 2. si
|Larin Vural
|9 yaş erkek 1. si
|Said Zeki Avcı
|9 yaş erkek 2. si
|Çağ Refikoğlu
|10 yaş kız 1. si
|Beren Başaran
|10 yaş kız 2. si
|Anastasııa Elshina
|10 yaş erkek 1. grup 1. si
|Deniz Varoğlu
|10 yaş erkek 1. grup 2. si
|Erdal Arabacıoğlu
|10 yaş erkek 2. grup 1. si
|Baran Başaran
|10 yaş erkek 2. grup 2. si
|Cafer Tosunoğlu
|12 yaş kız 1.si
|Almira Akşahin
|12 yaş kız 2.si
|Girne Umut Yerebakan
|12 yaş erkek 1.si
|Asım Aras Astan
|12 yaş erkek 2.si
|Baran Başaran
|12 yaş karışık çiftler 1.si
|Asım Aras Astan / Girne Umut Yerebakan
|12 yaş karışık çiftler 2.si
|Almira Akşahin / Ömer Anıl
|14 yaş kız 1.si
|Sahil Ece Yerebakan
|14 yaş kız 2.si
|Selin Önal
|14 yaş erkek 1.si
|İbrahim Can Arabacı
|14 yaş erkek 2.si
|Enver Ada Gençel
|16 yaş erkek 1.si
|Turgay Vural Hıdıroğlu
|16 yaş erkek 2.si
|Göktuğ Yusuf Gökbayrak
|13+ erkek 1.si
|Mustafa Mehmet Zorba
|13+ erkek 2.si
|Göktuğ Yusuf Gökbayrak
|13+ kadın 1.si
|Şengül Tilki
|13+ kadın 2.si
|Nadir Çınarlılı
|40+ Erkekler 1.si
|Özgü Samioğlu
|40+ Erkekler 2.si
|Burak Gazi
|50+ Erkek 1.si
|Aaron Flamson
|50+ Erkek 2.si
|Orhun Doğasal
|Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 1.si
|Ayşe Günerman Ilgaz
|Tenise Hoşgeldin Tek Kadınlar 2.si
|Nağme Ekenoğlu
|Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 1.si
|Mariona Marino
|Tenise Hoşgeldin Tek Erkek 2.si
|Kemal Taşçı
|Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 1.si
|Esra Özdemir Başaran / Erge Günser
|Tenise Hoşgeldin Karışık Çiftler 2.si
|Nağme Ekenoğlu / Rauf Kürşad
|Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 1.si
|Uraz Şentürk / Önder Şentürk
|Tenise Hoşgeldin Çift Erkekler 2.si
|Tunç Özgürgün / Nabi Berkut