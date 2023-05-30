Özel eğitim gören çocuklardan, muhteşem cimnastik gösterileri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Özel eğitim gören çocuklardan, muhteşem cimnastik gösterileri

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Özel eğitim gören çocuklardan, muhteşem cimnastik gösterileri

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliğinde özel eğitim gören çocuklar, cimnastik gösterileri sundular.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen cimnastik etkinliğinde Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, antrenörleri İçim Ağlamaz eşliğinde hazırladıkları gösterileri başarıyla sundular.


Özel eğitim gören çocukların muhteşem bir cimnastik şov gerçekleştirdikleri geceyi izleyen KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, gecede yaşanan güzelliğin oluşmasına katkı koyan antrenör İçim Ağlamaz ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi ekibine teşekkür etti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi yetkilileri ise merkeze katkılarından dolayı Hasan Sapsızoğlu’na plâket takdiminde bulundu.

 

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Tags:KKTC Cimnastik Federasyonu ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi işbirliği
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