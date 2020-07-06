Kıbrıs

Özdenefe: Aylarca bulaşıcı hastalıkları konuştuk ancak, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam akıllarına geldi

6 Temmuz 2020
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yasanın ülkedeki önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.  Meslek eğitiminde, eğitim verilecek dalların çeşitlilik gösterdiğine işaret ederek, tüm bu gelişime ayak uyduracak uluslararası meslek kriterlerini tanımlayacak bir yasaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hükümetin Covid 19’la ilgili Mart’ın başında alması gereken kararı dün akşam aldığını savunan Özdenefe, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün Mecliste yaptığı konuşmaları eleştirdi.
Meclis kürsüsünden hükümetin hamaset yaptığını savunan Özdenefe, “Herkes saf, Başbakan bize Meclis’te patırtı dersi verecek” dedi.

Özdenefe, hükümetin ne dediğini anlamadıklarını söyleyerek, “Aylarca bulaşıcı hastalıkları konuştuk ancak, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam akıllarına geldi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihinin ötelenmesinin hükümet değil, Meclis kararı olduğunu anımsatan Özdenefe, bazı vekillerin bunu bile bilmediğini söyledi.

Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasasının da bir an önce revize edilmesi gerektiğini belirten Özdenefe, konu hakkında Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Görüşme devam ederken milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

Usul üzerine yapılan itirazlar nedeniyle söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, yaz aylarında meclisin olağan üstü toplanması ile ilgili parti başkanları düzeyinde alınan karar olduğunu anımsattı.


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