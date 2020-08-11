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Özdenefe: Akraba değilse adil mi?

11 Ağustos 2020
CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Genel Kurul, meclis, şaibe, istihdam,

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yine Genel Kurul’da ilginç bir gün geçirdiklerini, şu ana kadar bu son olağanüstü toplantıya gereken alakayı göremediğini söyledi.

Özdenefe, hükümetin bir bakanının, bir milletvekiline “seni ciddiye almıyorum” diyebildiğini, Meclis Başkan Yardımcısı’nın “sizin yüzünüzden halk bize güvenmiyor” demesini kesinlikle üstüne almadığını ancak öz eleştiriyse saygı duyacağını belirtti.

Özdenefe, istihdam konusunun hâlâ havuç gibi halka gösterildiğini ve hükümetin 2 bakanının istihdam edilenlerin akrabaları olmadığını Genel Kurul’da açıklamak zorunda kaldığını anımsattı.

Kimsenin şaibe olmadığına inanmadığını, “yani akraba değilse adildir” mi demek istediklerini bilemediğini söyleyen Özdenefe,  kimsenin şeffaf bir açıklama yapamadığını kaydetti.

Şayıştay’ın avans alındı iddialarını değerlendirdiğini, böyle bir iddianın olmasının bile ciddi bir mesele olduğunu ifade eden Fazilet Özdenefe, bakanın avukatlığa soyunup belediyeyi savunmasının doğru bir yanının olamayacağını kaydetti.

Özdenefe, Kamu Hizmeti Komisyonu ocak başını işaret ederken geçici öğretmen istihdamıyla ilgili bir belirsizlik içerisinde seçim yasakları ve yeni eğitim yılına başlanacağını hatırlattı.

Bakanlar Kurulu’nda görüşülen konulardan bakanların haberlerinin olmadığı iddiasının da içler acısı olduğunu kaydeden Özdenefe, Covid-19’la geçen 6 ayda neler yapıldığını ve 1 Eylül sonrası neyle karşı karşıya kalınacağını bilmek istediklerini söyledi.

Hastalığın nasıl ilerleyeceği, veliler, öğretmenler doktorların bu sürecin neresinde olduğunu bilemediklerini kaydeden Özdenefe, eğitimde ve hayatın tüm alanlarında yeniden bir yapılanmaya gidilmezse gelecek yıl çok daha vahim bir noktada olunacağını savundu.

Su analizlerinin de uzun zamandır yapılmadığını ileri süren Özdenefe, pandemiyle mücadele ediliyor diye diğer konuların ilgisiz bırakılamayacağını söyledi.


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