Özçınar, Güzelyurt TMK kız atletizm takımını kabul etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı Liselerarası (Gençler) Atletizm Finallerinde şampiyon olan Güzelyurt Türk Maarif Koleji kız atletizm takımını kabul etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, takımın, bölgede büyük bir gurur yaşattığını ifade ederek, iyi dereceler elde etmek için disiplinli ve yoğun çalışmanın önemini vurguladı.

Sporcuları, başarılarında emeği geçen eğitmenleri ve okul idaresini tebrik eden Özçınar, okulun bundan sonra katılacağı müsabakalarda başarılarının devamını diledi.