Kıbrıs

Özçelik: Covid-19 bu kez beni de buldu

24 Mart 2021
Tolga Özçelik





Halkın Partisi (HP) Mağusa ilçe Başkanı Tolga Özçelik sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Özçelik’in paylaşımı şu şekilde:

Ülkeyi etkisi altına alan ve Mağusamızda da görülen Covid 19; bu kez beni de buldu.

Gayet iyiyim; tedavi sürecim başladı; doktor ve hemşirelerimizin kontrolü altındayım

Geride kalan sürede benle temas eden herkesin isimlerini ilgili yerlere verdim; unutmuş olabilirim. Lütfen unutmuş olduğum varsa, kendini gizlemesin.

Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkür ederim.

Dediğim gibi şu an çok iyiyim, sağlıklı günlerde görüşmek üzere…





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24 Mart 2021




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