Kıbrıs
Özçelik: Covid-19 bu kez beni de buldu
Halkın Partisi (HP) Mağusa ilçe Başkanı Tolga Özçelik sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Özçelik’in paylaşımı şu şekilde:
Ülkeyi etkisi altına alan ve Mağusamızda da görülen Covid 19; bu kez beni de buldu.
Gayet iyiyim; tedavi sürecim başladı; doktor ve hemşirelerimizin kontrolü altındayım
Geride kalan sürede benle temas eden herkesin isimlerini ilgili yerlere verdim; unutmuş olabilirim. Lütfen unutmuş olduğum varsa, kendini gizlemesin.
Arayan soran, ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Dediğim gibi şu an çok iyiyim, sağlıklı günlerde görüşmek üzere…