Özberkman: Ülkemizde toplumsal dayanışmanın temellerinin güçlü olduğunu görmek mutluluk verici

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER)’in “ Bir Yanından Biz Tuttuk-Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla 23 Şubat’ da başlattığı yardım projesi hedeflerine ulaştı.

TUTDER üyelerinin yardımlarından oluşan 70 bin adet gıda ve temizlik ürünü, projeye destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının aracılığıyla koliler halinde ihtiyaçlı 3 binin üzerinde aileye ulaştırıldı.

Projenin kısa zaman dilimi içinde başarıyla hedefe ulaşmasını bir basın açıklamasıyla duyuran TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, proje vesilesiyle ülkemizde toplumsal dayanışmanın temellerinin güçlü olduğunu bir kez daha görmenin mutluluk verici olduğunu vurgularken, anlamlı projeye duyarlı katkıları ile el uzatan herkese dernek üyesi ve yönetici arkadaşları adına içtenlikle teşekkür etti.

Daha önce birçok başarılı kampanyaya imza atan sosyolog Kudret Akay ile çalışmalarını sürdüren TUTDER’in önümüzdeki günlerde yeni projelerini kamuoyu ile paylaşacağını başkan Özberkman açıklamasıyla duyurdu.

Pandemi tedbirlerine vermekte oldukları özel önem nedeniyle proje kapanışı için tasarladıkları etkinliği ertelemiş olmanın üzüntüsü içinde olduklarını anlatan Özberkman, 70 bin üründen oluşan gıda ve temizlik malzemelerinin koliler halinde Sivil Toplum Kuruluşlarının aracılığı ile 3 binden fazla aileye yaklaşık 5 haftalık sürede ulaştırıldığı bilgisini aktardı.

Yeni Projeler

Dernek olarak yeni proje hazırlığı içinde olduklarını duyururken, Proje kapsamında oluşturdukları Sivil Toplum Dayanışma Platformu’nun (STDP) kısa süre sonra açıklamayı hedefledikleri yeni projelerinde de etkin roller üstleneceğini umduğunu ifade eden Özberkman, projenin başarıyla tamamlanmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ile yeni projeleri tartışmaya başladıklarını, fikirlerin olgunlaşmasıyla birlikte bunları Sıvil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile paylaşacaklarını anlattı.

“ Daha adil, daha mutlu daha güzel günlere birlikte varabilmek adına kısa bir süre sonra ilgili sivil toplum temsilcilerine çağrımız olacak ” diyen TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“ Bizler daha refah, daha adil bir bir ülke için “ Birlikte Sorumluyuz” diyerek birlikte başarabileceğimizi hissetik, yaşadık, birlikte başarmanın yolunun birlikte sorumlu olduğumuzu kabul etmekten geçtiğini bir kez daha teyit ettik.

Bu vesile ile projenin gerçekleşmesi için bağışlarını yapan dernek üyelerimize, kendi işlerinden feragat edip zaman mevhumu bilmeden paketlerin hazırlanıp dağıtımına kadar emeklerini esirgemeyen, gerek fiziksel gerekse maddi katkılar koyan tüm yönetim kurulu üyelerimize, çağrımıza olumlu yanıt vererek Sosyal Yardım Dayanışma Platformu’nun (SYDP) oluşturulmasına katkı koyan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına, projenin tasarımını yaparak konseptini ve uygulama modelini geliştiren sosyolog Kudret Akay’a, video çekimlerini gerçekleştiren ve sosyal medya ile web sayfamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bir Ekip işi olan projemiz tüm ekibin özverili çalışmalarıyla başarıya ulaştı. ŞİMDİ hedefimiz daha adil bir sosyo-ekonomik düzenin oluşması için farklı düşünceleri kamusal alanda tartışmaya açmaktır. Toplumun içinde bulunduğu kısır döngüleri ancak tartışarak, aklın ve bilimin ışığında ulaşacağımız ortak paydaları geliştirerek aşabileceğimize inanıyorum.

TUTDER “birlikte sorumluyuz” sloganıyla çıktığı bu yolda toplumsal iyi için çalışmalarını sürdürecektir” Lha