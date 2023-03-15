“Öz Şefkatli Farkındalık" semineri, Merkez Lefkoşa'da yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

“Öz Şefkatli Farkındalık” semineri, Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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“Öz Şefkatli Farkındalık" semineri, Merkez Lefkoşa'da yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonuyla Uzman Psikolog Gözde Pehlivan tarafından “Öz Şefkatli Farkındalık” semineri yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, özel gereksinimli bireylerin ailelerinin, çeşitli derneklerden üyelerin, SOS Aile Güçlendirme Programı’na üye ailelerin ve belediye personelinin katıldığı seminer farklı düşünme, hissetme ve davranmanın kişinin kendi seçimi olduğunu aktarmayı amaçladı.


LTB Engelsiz Lefkoşa Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy, seminerde anlatılan uygulamaları düzenli şekilde yapan kişinin psikolojik olarak daha dayanıklı hale gelebileceğini ifade ederek,  Psikolog Gözde Pehlivan, “Öz Şefkatli Farkındalık” konusunun son 10 yıldır “iyilik halinin” temeli olarak sayılmaya başladığını söyledi.

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Tags:LTBÖz Şefkatli Farkındalıkseminer
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