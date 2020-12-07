Öykü Çelik Survivor 2021’de

Survivor 2021’in merakla beklenen kadrosu şekilleniyor. Survivor Türkiye’nin ünlüler takımında yer alacak ikinci isim oyuncu Öykü Çelik oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise Acun Ilıcalı, ‘Issız adam, ıssız ada’ notuyla oyuncu Cemal Hünal’ı duyurmuştu. Çelik’in de kısa süre için açıklanması bekliyor.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes’in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul’un oynadığı “Nuri” dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı “Benim için Üzülme” adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.

ROL ALDIĞI PROJELER

FİLM

Cin Geçidi

Kanımdaki Barut

Mahpeyker Kösem Sultan

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

Kapan

DİZİ

Akasya Durağı

Kasaba Zehra

Gönülçelen

Nuri

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Benim için Üzülme

Ağlatan Dans

Yeşil Deniz

Poyraz Karayel

Darbe

Hayat Sevince Güzel

Savaşçı Astsubay Yeter Alayunt

Diriliş Ertuğrul

Şeref Sözü