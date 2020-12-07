Öykü Çelik Survivor 2021’de

Survivor 2021 i\u00e7in Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n ilk yar\u0131\u015fmay\u0131 oyuncu Cemal H\u00fcnal olarak a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Survivor'a gidecek ikinci yar\u0131\u015fmac\u0131 da belli oldu. Kadrosu \u015fekillenmeye ba\u015flayan yar\u0131\u015fma i\u00e7in H\u00fcnal'\u0131n ard\u0131ndan oyuncu \u00d6yk\u00fc \u00c7elik de Dominik'e gidiyor.\r\n\r\n\r\nSurvivor 2021'in merakla beklenen kadrosu \u015fekilleniyor. Survivor T\u00fcrkiye'nin \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alacak ikinci isim oyuncu \u00d6yk\u00fc \u00c7elik oldu.\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ise Acun Il\u0131cal\u0131, 'Iss\u0131z adam, \u0131ss\u0131z ada' notuyla oyuncu Cemal H\u00fcnal'\u0131 duyurmu\u015ftu. \u00c7elik'in de k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7in a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekliyor.\r\n\r\n \r\n\u00d6YK\u00dc \u00c7EL\u0130K K\u0130MD\u0130R?\r\n\u00d6yk\u00fc \u00c7elik, 13 Temmuz 1987 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu. Babas\u0131 futbol antren\u00f6r\u00fc oldu\u011fundan ve ailevi sebeplerden dolay\u0131 11 y\u0131lda 9 okul de\u011fi\u015ftiren \u00d6yk\u00fc \u00c7elik, Bilkent \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okurken ge\u00e7irdi\u011fi talihsiz bir trafik kazas\u0131 nedeniyle okulunu devams\u0131zl\u0131ktan dolay\u0131 yar\u0131m b\u0131rakmak zorunda kald\u0131.\r\n\r\n\u0130lk olarak Selena ve Akasya Dura\u011f\u0131 dizilerinde k\u00fc\u00e7\u00fck roller ile oyunculu\u011fa ba\u015flayan \u00c7elik, 2009 y\u0131l\u0131nda Cin Ge\u00e7idi filmi ve Luk Piyes'in oynad\u0131\u011f\u0131, Kan\u0131mdaki Barut filmlerinde rol ald\u0131.\r\n\r\n2011 y\u0131l\u0131nda Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynad\u0131\u011f\u0131 "Nuri" dizisinde de Reyna rol\u00fcn\u00fc oynayan \u00d6yk\u00fc \u00c7elik, 2012 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan senaryosunu Mahsun K\u0131rm\u0131z\u0131g\u00fcl'\u00fcn yazd\u0131\u011f\u0131 "Benim i\u00e7in \u00dcz\u00fclme" adl\u0131 dizide Bahar rol\u00fcn\u00fc canland\u0131rd\u0131. \u00c7elik son olarak ise \u015eeref S\u00f6z\u00fc ile ekranlarda boy g\u00f6sterdi.\r\n\r\n \r\n\r\nROL ALDI\u011eI PROJELER\r\n\r\nF\u0130LM\r\n\r\nCin Ge\u00e7idi\r\n\r\nKan\u0131mdaki Barut\r\n\r\nMahpeyker K\u00f6sem Sultan\r\n\r\nRomantik Komedi 2: Bekarl\u0131\u011fa Veda\r\n\r\nKapan\r\n\r\n \r\n\r\nD\u0130Z\u0130\r\n\r\nAkasya Dura\u011f\u0131\r\n\r\nKasaba Zehra\r\n\r\nG\u00f6n\u00fcl\u00e7elen\r\n\r\nNuri\r\n\r\nBir Zamanlar Osmanl\u0131: K\u0131yam\r\n\r\nBenim i\u00e7in \u00dcz\u00fclme\r\n\r\nA\u011flatan Dans\r\n\r\nYe\u015fil Deniz\r\n\r\nPoyraz Karayel\r\n\r\nDarbe\r\n\r\nHayat Sevince G\u00fczel\r\n\r\nSava\u015f\u00e7\u0131 Astsubay Yeter Alayunt\r\n\r\nDirili\u015f Ertu\u011frul\r\n\r\n\u015eeref S\u00f6z\u00fc\r\n\r\n