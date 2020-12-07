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Öykü Çelik Survivor 2021’de

7 Aralık 2020
Öykü Çelik



Survivor 2021 için Acun Ilıcalı’nın ilk yarışmayı oyuncu Cemal Hünal olarak açıklamasının ardından Survivor’a gidecek ikinci yarışmacı da belli oldu. Kadrosu şekillenmeye başlayan yarışma için Hünal’ın ardından oyuncu Öykü Çelik de Dominik’e gidiyor.



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7 Aralık 2020

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