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Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye 2 gönüllü ile başladı. Aşı enjekte edilen iki gönüllü Elisa Granato ve Edward O'Neill tedaviyle ilgili umutlu olduklarını söylediler.

24 Nisan 2020

BBC’nin haberine göre, aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel Kovid-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800’den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

“BİLİMSEL SÜRECİ DESTEKLEMEN İSTEDİM”

Bugün aşı enjekte edilen gönüllülerden Elisa Granato, yaptığı açıklamada, “Ben bir bilim insanıyım, bu nedenle mümkün olan her alanda bilimsel süreci desteklemek istedim.” dedi.

ÇALIŞMAYA LİDERLİK EDEN UZMAN TEMKİNLİ KONUŞTU

Çalışmaya liderlik eden aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert, potansiyel aşıya büyük bir güven duyduğunu belirterek, “Elbette, bunu test etmeli ve insanlardaki etkisine bakarak veri almalıyız. Aşıyı daha geniş popülasyonda kullanmadan önce işe yaradığını ve insanların yeni tip koronavirüs enfekte olmasını önlediğini göstermeliyiz.” diye konuştu.

Gilbert, daha önceki açıklamasında potansiyel aşının işe yarayacağından yüzde 80 emin olduğunu söylemişti.

VİRÜSÜN GENETİĞİYLE OYNANDI

3 ayda geliştirilen ve “ChAdOx1” adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19’un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70’den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19’a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.



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