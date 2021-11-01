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Oxford İngilizce Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Vax

1 Kasım 2021
Oxford İngilizce Sözlüğü yılın kelimesi





Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından “vax”(aşı) yılın kelimesi seçildi. Sözlük yazarları, 2020’yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar verdikten sonra, aşının kısaltmasının bu yıl Covid pandemisi sırasında “kendini İngilizce’nin kan dolaşımına enjekte ettiğini” söyledi.





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1 Kasım 2021


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