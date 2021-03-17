Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Virginia eyaletinde 19 yaşındaki otizmli’un iş başvurusu için işletme sahiplerine bir mektup yazdı. Otizmli genç, mektupta, animasyon veya BT alanında bir işle ilgilendiğini ve teknolojide gerçekten iyi, matematikte yetenekli ve hızlı öğrenen bir kişi olduğunu belirtti.

“BANA ŞANS VERİN”

Lowry iş başvurusu için yazdığı mektupta, “Bana bir şans verin” mesajının yer aldığı ve mektubunda nimasyon veya BT alanında bir işle ilgilendiğini ve teknolojide gerçekten iyi, matematikte yetenekli ve hızlı öğrenen bir kişiyim. Senin gibi birinin bana bir şans vermesi gerekeceğini anlıyorum. Tipik insanların yaptığı gibi öğrenmiyorum. Söz veriyorum, eğer beni işe alır ve öğretirsen, bunu yaptığın için memnun olacaksın” ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada yayınlanan mektuba, 170 bini aşkın beğeni yağdı.