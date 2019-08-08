Otel lobisinde ve hastanede hırsızlık. Yine geçtiğimiz hafta Yeniboğaziçi’ndeki bir otelin lobisinde, sandalye üzerine bırakılan Sevda Ak’a ait sırt çantası çalındı.

Çantada, 590 TL, Ak’ın sürüş ehliyetiyle kimlik kartı olduğu belirtildi. Meselede zanlı olarak görülen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin A.P.(E-57) dün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.

Öte yandan geçen pazartesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki bir serviste, askı üzerinde asılı bulunan Abide Özkuyucu’ya ait çantadan para cüzdanı çalındı. Cüzdanda, Özkuyucu’ya ait sürüş ehliyeti, 550 Euro, 50 STG ve yaklaşık 4 bin TL olduğu açıklandı. Meselede zanlı görülen F.Ö. (K-37) tutuklandı.