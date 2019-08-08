Güney KıbrısKıbrıs

Otel lobisinde ve hastanede hırsızlık

8 Ağustos 2019
polis

Otel lobisinde ve hastanede hırsızlık. Yine geçtiğimiz hafta Yeniboğaziçi’ndeki bir otelin lobisinde, sandalye üzerine bırakılan Sevda Ak’a ait sırt çantası çalındı.

Çantada, 590 TL, Ak’ın sürüş ehliyetiyle kimlik kartı olduğu belirtildi. Meselede zanlı olarak görülen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin A.P.(E-57) dün Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandı.

Öte yandan geçen pazartesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki bir serviste, askı üzerinde asılı bulunan Abide Özkuyucu’ya ait çantadan para cüzdanı çalındı. Cüzdanda, Özkuyucu’ya ait sürüş ehliyeti, 550 Euro, 50 STG ve yaklaşık 4 bin TL olduğu açıklandı. Meselede zanlı görülen F.Ö. (K-37) tutuklandı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Almanların doğalgaz değerlendirmesi Rum basınında

8 Ağustos 2019

Güneşköy’de ölümlü çarpışma

8 Ağustos 2019

Natalie Christopher’ın ölüm sebebi belli oldu

8 Ağustos 2019

Suçla operasyonel mücadelede 3 tutuklu

8 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı