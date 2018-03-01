Oshan: “Hüsrana uğramak istemiyoruz”

“Kazanmaktan başka alternatifimiz yok”:

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, pazartesi akşamı Binatlı ile oynayacakları maçla ilgili Havadis’e açıklamada bulundu. Oshan: “Zirve mücadelesinde hüsrana uğramak istemiyorsak, kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu maçı kazanmaktan başka alternatifimiz yok” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi’nin 20.haftasını, 40 puanla 2.sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği, 5 Mart Pazartesi gecesi oynayacakları Binatlı karşılaşmasıyla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde, antrenör Afün Girgen’in Girne 20 Temmuz Mete Adanır Antrenman Sahası’nda yaptırdığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Caner Oshan antrenman sonrasında, deplasmanda oynadıkları Yeni Boğaziçi ile evlerinde oynayacakları Binatlı karşılaşmalarıyla ilgili Havadis’e konuştu

“Her maç bir final”

Deplasmanda kazandıkları Yeni Boğaziçi maçının, futbolcuların özgüvenlerini arttırmasının yanı sıra, takım olarak da iyi bir çıkış yakalamalarına neden olduğuna dikkat çeken Caner Oshan, “Önümüzde 10 haftalık bir periyot var. Bir yerde de her maç bir final. Dolayısıyla maçlara final havasında hazırlanıp çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde kazanmalıyız”

“Şimdi de, bire bir rakibimiz olan Binatlı ile pazartesi gecesi evimizde oynayacağımız zorlu mücadeleye odaklanmış bulunuyoruz”diyerek sözlerini sürdüren Caner Oshan, “Binatlı iyi bir kadroya sahip kaliteli bir takım. Son haftalarda peş peşe aldıkları üç mağlubiyetle, Binatlı’nın gücünü değerlendirmeye çalışanlar yanılır. Bu nedenle de karşılaşma, bizim için büyük önem taşıyor. Eğer yaptığımız zirve mücadelesinde hüsrana uğramak istemiyorsak, kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu zorlu maçı, hasarsız geçmek zorundayız. Bu nedenle de kazanmaktan başka alternatifimiz yok” dedi.

Emek’e Brezilya usulü kutlama

Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli futbolcusu Emek, antrenmanda arkadaşlarının doğum günü sürprizine maruz kaldı. Takım arkadaşları Brezilyalı futbolcuların geleneği olan yumurta ve un ile kutlaması ile Emek’a büyük bir sürpriz yaptılar.