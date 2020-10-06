Ortaköy’de çarpışma: 2 yaralı

Ortaköy’de Amro Yehya Kemaleldin HASSANIN yönetimindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip, iki ayrı araca birden çarptı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

bugün saat 17.00 sıralarında, Ortaköy’de Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amro Yehya Kemaleldin HASSANIN (E-21) yönetimindeki KL 730 plakalı araç ile hastane istikametinden Ortaköy (doğu) istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde karşı istikametinden gelmekte olan iki ayrı araca çarpmıştır.

Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı. Tedavilerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor. Araç sürücüsü tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.