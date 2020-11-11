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Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü

11 Kasım 2020
eta kasırgası





Orta Amerika ülkelerini etkisi altına alan Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi hayatını kaybetti.







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11 Kasım 2020

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