Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü

Orta Amerika \u00fclkelerini etkisi alt\u0131na alan Eta kas\u0131rgas\u0131 nedeniyle 200 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\nOrta Amerika bas\u0131n\u0131na g\u00f6re, Eta kas\u0131rgas\u0131 Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'y\u0131 terk etmesinin ard\u0131ndan ya\u015fanan sel felaketi ve toprak kaymalar\u0131nda \u015fu ana kadar 200 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\nYetkililer, kas\u0131rgan\u0131n yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar nedeniyle binlerce evin zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, 100'den fazla yol ve k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn kullan\u0131lamaz hale geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nFelaketten en \u00e7ok etkilenen \u00fclkelerden Guatemala'da 150 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\u00a0Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce ki\u015fi, askeri helikopterlerle tahliye edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nSosyal medyaya yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, insanlar\u0131n sel nedeniyle evlerinin \u00e7at\u0131lar\u0131na \u00e7\u0131karak kurtar\u0131lmay\u0131 bekledi\u011fi yer al\u0131yor.\r\n\r\nKurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fckle s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelerde halen onlarca ki\u015finin kay\u0131p oldu\u011fu tahmin ediliyor.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n