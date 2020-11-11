Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü

Orta Amerika basınına göre, Eta kasırgası Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua’yı terk etmesinin ardından yaşanan sel felaketi ve toprak kaymalarında şu ana kadar 200 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce evin zarar gördüğünü, 100’den fazla yol ve köprünün kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Felaketten en çok etkilenen ülkelerden Guatemala’da 150 kişi öldü. Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişi, askeri helikopterlerle tahliye edilmeye çalışılıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği yer alıyor.

Kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bölgelerde halen onlarca kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.