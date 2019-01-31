Kıbrıs

Orkide vadisi orkide gözlem yürüyüşü 3 Mart’ta

31 Ocak 2019

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü”nün bu yıl 3 Mart Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşe katılacakların Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde saat 09.00’da toplanacağı belirtildi.

Yürüyüş öncesinde günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacağı, yürüyüş hakkında bilgi verileceği ve halk dansları ekibinin gösterisi sunacağı da kaydedildi.

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