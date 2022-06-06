Önce araca sonra atm’ye çarptı

GS 700 plakalı araçla dikkatsizce anayola giriş yapan Mürüvet Elçik, Gölgem Kaderli yönetimindeki PF 440 plakalı aracın yan kısmına çarptıktan sonra yol kenarındaki ATM cihazına çarpıp durabildi.

Bugün saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mehmet Münir Mustafa Sokak üzerinde, Mürüvet Elçik (K-27), yönetimindeki GS 700 plakalı araç ile yolun sonuna geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Gazeteci Kemal Aşık Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Gölgem Kaderli (K-24) yönetimindeki PF 440 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 440 plakalı araç yolun solundan çıkarak ATM cihazına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan PF 440 plakalı araç sürücüsü Gölgem Kaderli kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.