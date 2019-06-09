On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.
Milyonlarca Venezuelalı ülkeden göç etti
Devlet Başkanı Maduro, geçen Şubat ayında ülkesinin, yardım malzemesi getirileceği bahanesiyle dış güçler tarafından istila girişimine maruz kalabileceği gerekçesiyle Kolombiya ve Brezilya sınır kapılarını kapatmıştı. Venezuela’da yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle şu ana dek yaklaşık dört milyon Venezuelalı yabancı ülkelere göç etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu rakamın 2019 sonuna dek 5,3 milyona çıkabileceğini öngörüyor. Komşu ülke Kolombiya yaklaşık bir milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapıyor. 506 bin Venezuelalının yerleştiği bir başka Güney Amerika ülkesi Peru ise en çok Venezuelalı göçmen kabul eden ikinci ülke konumunda.