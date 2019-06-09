On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü açılan Kolombiya sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Kolombiya Göç Dairesi Müdürü Christian Krüger Sarmiento, sadece bir günde 37 bin Venezuelalının Kolombiya’ya geçerek temel gıda ürünleri alışverişi yaptığını duyurdu. Venezuela’nın sınır kapılarını yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Krüger Sarmiento, komşu ülke yönetiminden, sınır tesislerindeki geçişleri bloke eden konteynerlerin de kaldırılmasını talep etti. Sınır kapılarının geçici olarak mı açıldığı, kalıcı olarak açık mı kalacağı ise bilinmiyor. Maduro’nun kapıların açılacağına yönelik Cuma günkü açıklamasının ardından sınır bölgelerinde, Kolombiya’ya geçmek için uzun kuyruklar oluşmuştu.