Dünya

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti

9 Haziran 2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü açılan Kolombiya sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Kolombiya Göç Dairesi Müdürü Christian Krüger Sarmiento, sadece bir günde 37 bin Venezuelalının Kolombiya’ya geçerek temel gıda ürünleri alışverişi yaptığını duyurdu. Venezuela’nın sınır kapılarını yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Krüger Sarmiento, komşu ülke yönetiminden, sınır tesislerindeki geçişleri bloke eden konteynerlerin de kaldırılmasını talep etti. Sınır kapılarının geçici olarak mı açıldığı, kalıcı olarak açık mı kalacağı ise bilinmiyor. Maduro’nun kapıların açılacağına yönelik Cuma günkü açıklamasının ardından sınır bölgelerinde, Kolombiya’ya geçmek için uzun kuyruklar oluşmuştu.

Milyonlarca Venezuelalı ülkeden göç etti

Devlet Başkanı Maduro, geçen Şubat ayında ülkesinin, yardım malzemesi getirileceği bahanesiyle dış güçler tarafından istila girişimine maruz kalabileceği gerekçesiyle Kolombiya ve Brezilya sınır kapılarını kapatmıştı. Venezuela’da yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle şu ana dek yaklaşık dört milyon Venezuelalı yabancı ülkelere göç etmiş durumda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu rakamın 2019 sonuna dek 5,3 milyona çıkabileceğini öngörüyor. Komşu ülke Kolombiya yaklaşık bir milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapıyor. 506 bin Venezuelalının yerleştiği bir başka Güney Amerika ülkesi Peru ise en çok Venezuelalı göçmen kabul eden ikinci ülke konumunda.

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