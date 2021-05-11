Omonia taraftarı şampiyonluğu kutladı

Güney Kıbrıs’ta Omonia’nın 11 yıl sonra kazandığı lig şampiyonluğu taraftarlarını çılgına çevirdi. Omonia taraftarlarının Şampiyonluk kutlamaları sırasında Covid-19 tedbirlerinin hiçe sayılması ise tepki yarattı.

Güney Kıbrıs’ın en önemli futbol takımlarından Omonia’nın 11 yıl sonra kazandığı lig şampiyonluğu taraftarlarını çılgına çevirdi.

Dün akşam oynanan Omonia Apollon maçını Covid-19 tedbirleri kapsamında stadın yüzde 15’lik doluluğuna denk gelen 3400 kişi tribünlerden izlerken, yapılan tüm çağrılara rağmen yine de şampiyonluk kutlamasına gelen yaklaşık 17 bin taraftar da stat dışında takip etti.

Maç sonrası Lefkoşa sokaklarında konvoy yapan Omonia taraftarları 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlarken, ezeli rakipleri Apoel’in de hegemonyasına son verdiler.

Güney Kıbrıs liginde Omonia 36 maç sonunda 79 puanla tarihinin 21.inci şampiyonluğuna uzanırken, Apollon ise 74 puanla ikinci sırada kaldı. Omonia, gelecek yılki Şampiyonlar Ligine katılmak için ön eleme oynayacak.