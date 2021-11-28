Omicron varyantı Avustralya’da da görüldü

Sağlık yetkilileri, Güney Afrika’dan Avustralya’nın Sydney kentine gelen 2 kişide Omicron varyantının görüldüğünü bildirdi.

Söz konusu yolcuların, Katar Havayolları vasıtasıyla Doha üzerinden ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Yeni Güney Galler Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, izolasyona alınan bu kişilerin asemptomatik vaka olduğu ve aşılarının tam olduğu aktarıldı.

Aynı uçağı kullanan yaklaşık 260 kişiden kendilerini izole etmeleri istendi.

30’dan fazla mutasyona sahip

İlk olarak “B.1.1.529” ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Omicron” olarak adlandırılan yeni varyant, 30’dan fazla mutasyona sahip.

Uzmanlar, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını belirtiyor.