Önal: İktisatbank’tan çocuklarımıza armağan olsun

İktisatbank “Çocuklarımızın kesintisiz ve iyi eğitim almaları, tek bir dünya haline gelmiş global sistemden kopmamaları hepimizin sorumluluğu” diyerek Eğitim Bakanlığı’na 250 adet tablet bağışında bulundu.

İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal “Şimdi online eğitime çocuklarını ulaştıramayan aile sayısı düne oranla 250 daha az.” diyerek daha güzel bir gelecek için el ele verip çalışarak hazırlanmamız gerektiğinin altını çizdi.

İktisatbank’tan yapılan açılama şöyle:

Çocuklarımızın kesintisiz ve iyi eğitim almaları, tek bir dünya haline gelmiş global sistemden kopmamaları hepimizin sorumluluğu. İktisatbank, çocuklarımızın öğretmenleri ile aralarındaki tek bağ olan online eğitime erişebilmeleri için 250 adet tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim etmekten büyük mutluluk duyuyor. Şimdi online eğitime çocuklarını ulaştıramayan aile sayısı düne oranla 250 daha az. Geleceğimize sadece umutla bakarak değil, daha güzel bir gelecek için el ele verip birlikte çalışarak hazırlanalım. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi günlerde kullanmalarını dileriz.