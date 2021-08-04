Olgun, İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ve aşılar konusunda açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ve aşılar konusunda girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Olgun yazılı açıklamasında, Birleşik Krallık tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği onaylı olmayan aşı kartlarının kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine, özellikle İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, KKTC Dışişleri Bakanlığıyla gerekli temasların yapılmakta olduğunu ve halihazırda izolasyona maruz kalan Kıbrıs Türk halkının yeni bir sorun ile karşı karşıya gelmesinin önüne geçilmesine çalışıldığını kaydetti.

KKTC’de aşı olan öğrencilerin veya vatandaşların aşı kartlarının İngiltere’de geçerli olabilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların da devam ettiğini belirten Olgun, çalışmaların neticesinde açıklama yapılacağını duyurdu.