Olaylı genel kurul seçimsiz ertelendi

Türk İslam Kültür Cemiyeti’nin yapılacağı duyurulan ve gerçekleşmesi için 27 Temmuz Cumartesi günü toplanan Genel Kurul toplantısı, toplantıda yaşanan olaylar nedeniyle çalışmalarını tamamlamadan ertelendiği duyuruldu.

Cemiyetin birçok gazetede ilan ile duyurduğu gelişmelere göre, olaylar sonrası resmi olarak ertelenen ancak olay çıkaranların devam ettirdiği Genel Kurul toplantısından alındığı iddia edilen kararların ve yapıldığı iddia edilen seçimlerin yok hükmünde olduğu ifade edilen gazete ilanında, İslam Cemiyeti yönetiminin yasalar çerçevesinde genel kurul toplantısını ileriki bir tarihte gerçekleştireceklerini kaydettiler.

Üye olmadıkları halde salona gelip olay çıkaran bazı kişilerin çıkardığı taşkınlık nedeniyle genel kurul toplantısının divan kurulmadan, Mali Rapor onaylanmadan ertelendiği ifade edilen Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Kurulu’nun geçersiz olduğu ifade edilen gazete ilanında, kendini yeni Başkan olarak ilan eden şahsın da Başkanlık ilanının yasadışı olduğu da belirtildi. Türk İslam Kültür Cemiyeti Yönetim Kurulu ve diğer organlarının görevinin başında olduğu ifade edilen Mehmet Kortmaz imzalı gazete ilanında, bazı medya ve sosyal medya organlarında ifade edilen yönetim kurulu oluşumunun tamamen geçersiz ve yok hükmünde olduğu yinelendi.