Okul sporlarının ardından sahalar çöplüğe dönüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Okul sporlarının ardından sahalar çöplüğe dönüyor

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Okul sporlarının ardından sahalar çöplüğe dönüyor

Okul sporlarının gerçekleştiği bazı müsabakaların ardından geride kalan manzara içler acısı. Gerek salonlarda gerekse sahalarda oynanan karşılaşmaların ardından bazı okullar yarattıkları çevre kirliliğini olduğu yerde bırakıp ayrılıyorlar. Bugün Göçmenköy’de oynanan futbol müsabakalarının ardından da sahanın durumu çirkin bir tablo oldu. Anafartalar-Bekirpaşa ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Lapta Yavuzlar karşılaşmalarının ardından Göçmenköy Sentetik Stadyumu’nda saha çevresi, yedek kulübeleri çöplüğe döndü. Müsabakaların görevlileri ve okul takımlarının idarecilerinin bu duruma daha duyarlı olmaları bekleniyor.

 

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