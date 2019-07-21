Kıbrıs

Oktay, yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu

21 Temmuz 2019
FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Oktay, beraberinde TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Girne’de düzenlenen Gemi Kurtaran Römorkörünün KKTC’de Görevlendirilmesi Töreni’nin ardından Lefkoşa’ya geçti.

Oktay, Başbakan Ersin Tatar ile yapımı devam eden Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Oktay, inşaat firmasından ve yetkililerden, inşaatın durumu ve yolcu kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

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