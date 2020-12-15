Dr. Burhan Nalbantoğlu karantina Merkezi’nde covid-19 tedavisi gören Kemal Eşref Oktar yaşadıklarını anlattı.

Diyabetle mücadele etmenin covid-19 ile mücadele etmekten çok daha kolay olduğunu söyleyen Kemal Eşref Oktar “Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz” diyerek herkesi uyardı.

Açıklama şöyle:

Covit 19 Teşhisi ile Garantina servisine eşim ile birlikte yatırıldığımızın bu gün 5. günü. İlk üç gün ayak parmaklarımdan tutun da tüm kaslarımızda dayak yemiş gibi ağrılarımız vardı. Kuru veya sulu öksürük boğazımızda yakarak bizi zorluyordu. Ani sıcaklıklarımızın çıktığı veya üşüdüğümüzü hissediyorduk. İçtiğimiz su bile acımtırak geliyordu. Ben 56 yaşında ve diyabet hastası bir insanım. İnanın diyabetle mücadele etmek bu illetle mücadele etmekten çok daha kolaymış. Bugün eşimi yanımdan alıp yoğun bakıma götürmek zorunda kaldılar. Çünkü eşimin solunumu maalesef açılmıyordu. Eminim erken zamanda yanıma getirecekler çünkü bu birimde hizmet veren hemşirelerimiz, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları üstün bir gayret ile çalışmaktadırlar. Bu yüzden eminim diyorum. Bu yazdıklarımı okuyan herkese sesleniyorum Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz, mesafeyi, maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz Yok eğer bildiğinizi okuyacaksanız yazdıklarıma hazırlıklı olun taktir sizlerin.

Kemal Eşref Oktar